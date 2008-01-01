Конкуренция и глубина состава. Почему Денис Поляков станет усилением для "Кайрата"

Защитник сборной Беларуси Денис Поляков
на днях стал футболистом "Кайрата"
. Контракт рассчитан на 1,5 года. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, почему подписание еще одного игрока в линию обороны является необходимым шагом для алматинцев.
"Кайрат" сейчас демонстрирует впечатляющую форму, а также высокую результативность и лидирует в чемпионате. Линии сбалансированы. В центре защиты уже незыблемой выглядит связка Алип - Дугалич, которые к тому же забили на двоих четыре гола - четверть всех взятий ворот на данный момент.
Однако этих игроков, в отличие от исполнителей в других линиях и позициях, по большому счету, заменить некем. При небольшой интенсивности игр и длинных паузах между ними, как это было ранее, Алексей Шпилевский
мог безболезненно использовать этих футболистов без замен, но в предстоящем игровом цикле, когда команде предстоят старт в Лиге Европы и ключевые матчи в чемпионате, вопрос ротации назревает сам собой.
Здесь нельзя исключать возможность травм у перечисленных футболистов и спада формы. В принципе, в центре защиты могут действовать и Нурлан Даиров
, и Айбол Абикен
, который является опорным полузащитником, но главный вопрос: будет ли это полноценной заменой?
Поляков на роль создания конкуренции и обеспечения глубины состава подходит однозначно. После ухода из "Урала" он интересовал многие белорусские клубы.
Сообщалось, что в своих рядах его хотели видеть "Динамо-Брест" и солигорский "Шахтер". Кроме того, стало известно, что белорус не захотел переходить в минское "Динамо". Все это время новичок "Кайрата" поддерживал форму, тренировался с клубом высшей лиги чемпионата Беларуси "Ислочь".
Возможно, полугодовой простой игрока и вызывает некоторую тревогу, но, с другой стороны, игроки клубов казахстанской премьер-лиги сами долгое время были вынуждены оставаться без футбола. Поэтому можно предположить, что Поляков должен без проблем интегрироваться в команду и вернуться в игру.
Впрочем, как и Иван Маевский
из "Астаны", кайратовец не попал в окончательный список своей сборной на матчи Лиги наций против Албании и Казахстана. За национальную команду он провел 42 матча и забил один гол. Последний раз в ее составе Поляков выходил в ноябре 2019 года.
В минувшем сезоне белорус провел 17 матчей в РПЛ, а ранее выигрывал в составе АПОЭЛа чемпионат Кипра, а на родине семь раз становился сильнейшим вместе с БАТЭ.
Отметим, что, по данным Transfermarkt, после ухода из "Урала" футболист подешевел с 1,2 миллиона евро до 800 тысяч.