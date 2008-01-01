"КПЛ - сильный турнир". Украинский новичок "Окжетпеса" - о своем трансфере и опыте игры в Сербии

Новичок "Окжетпеса"
украинский защитник Тарас Бондаренко
рассказал о своем переходе в кокшетаускую команду и опыте игры в Сербии, сообщает официальный сайт клуба.
– Тарас, ваш трансфер был достаточно неожиданным для казахстанской футбольной общественности. Как появился вариант с "Окжетпесом"?
– Мне позвонили и сообщили, что тренерский штаб кокшетаусцев заинтересован в моих услугах. Я знал об "Окжетпесе", ведь это самобытный, но довольно амбициозный клуб. Переговоры прошли удачно. Рад, что "Окжетпес" во главе с директором Ерланом Ботембаевым и спортивным директором Ержаном Джамбировым сработали профессионально. Задачи в клубе стоят конкретные и для их осуществления делается очень много.
– Вы быстро стали одним из лидеров "Каспия", несмотря на то, что находились там недолго.
– Действительно, мне было жаль оттуда уходить, ведь коллектив в "Каспии" подобрался дружный и боеспособный.
– Вы долгое время выступали в Сербии. Что можете рассказать о местном футболе?
– Сербия – это страна, которая дает шанс молодым футболистам. Если ты усердно работаешь на тренировках, то достойную команду найдешь себе без проблем. Там любят молодежь и предоставляют им возможности.
– На каком языке общались в этой стране?
– За короткое время освоил сербский. Разговариваю свободно и проблем с коммуникациями у меня не было.
– Перед тем как приехать в Казахстан советовались ли с кем-то из украинских или сербских футболистов, которых немало в нашей стране?
– Со Стояновичем я выступал еще в Сербии, а с Ткачуком из "Шахтера" пересекался в родном Запорожье. Что касается КПЛ, то о нем я слышал многое. Приехав сюда, я увидел, что это сильный турнир, в котором непросто играть.
– Каковы ваши ближайшие цели в "Окжетпесе"?
– Задача – помочь команде занять достойное место в чемпионате. Все предпосылки для этого есть. Коллектив в "Окжетпесе" хороший, дружный. Немаловажно, чтобы и болельщики поддерживали нас, пусть и на расстоянии. Конечно, без зрителей и вдали от дома играть непросто, однако мы верим, что скоро сможем вернуться на свой стадион.