"КПЛ - сильный турнир". Украинский новичок "Окжетпеса" - о своем трансфере и опыте игры в Сербии

Новичокукраинский защитникрассказал о своем переходе в кокшетаускую команду и опыте игры в Сербии, сообщает официальный сайт клуба.– Мне позвонили и сообщили, что тренерский штаб кокшетаусцев заинтересован в моих услугах. Я знал об "Окжетпесе", ведь это самобытный, но довольно амбициозный клуб. Переговоры прошли удачно. Рад, что "Окжетпес" во главе с директором Ерланом Ботембаевым и спортивным директором Ержаном Джамбировым сработали профессионально. Задачи в клубе стоят конкретные и для их осуществления делается очень много.– Действительно, мне было жаль оттуда уходить, ведь коллектив в "Каспии" подобрался дружный и боеспособный.– Сербия – это страна, которая дает шанс молодым футболистам. Если ты усердно работаешь на тренировках, то достойную команду найдешь себе без проблем. Там любят молодежь и предоставляют им возможности.– За короткое время освоил сербский. Разговариваю свободно и проблем с коммуникациями у меня не было.– Со Стояновичем я выступал еще в Сербии, а с Ткачуком из "Шахтера" пересекался в родном Запорожье. Что касается КПЛ, то о нем я слышал многое. Приехав сюда, я увидел, что это сильный турнир, в котором непросто играть.– Задача – помочь команде занять достойное место в чемпионате. Все предпосылки для этого есть. Коллектив в "Окжетпесе" хороший, дружный. Немаловажно, чтобы и болельщики поддерживали нас, пусть и на расстоянии. Конечно, без зрителей и вдали от дома играть непросто, однако мы верим, что скоро сможем вернуться на свой стадион.