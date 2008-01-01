Прямая трансляция перенесенного матча 4-го тура КПЛ "Тобол" - "Астана"

Игра пройдет в Алматы.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:56
Сегодня, 25 августа, состоится перенесенный матч четвертого тура казахстанской премьер-лиги между "Тоболом" и "Астаной", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и начнется в 18:00 по столичному времени.

В прямом эфире матч покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Подобраться к "Кайрату". Превью к перенесенному матчу 4-го тура КПЛ "Тобол" - "Астана"

"Астана" после четырех игр с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице. "Тобол" (7) идет шестым.
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 11:56
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