Белорусский защитник Денис Поляков
подписал контракт с "Кайратом"
на полтора года и будет выступать под номером 33. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, кто ранее играл за алматинцев с этой цифрой на футболке.
В казахстанской премьер-лиге с 2003 года было введено правило о постоянных игровых номерах в сезоне. С этого момента футболки с номером 33 в "Кайрате" носили два игрока основного состава.
В 2007 и 2008 году этот номер принадлежал защитнику Евгению Нохрину
. Тогда, "Кайрат" после ухода своего спонсора в лице КТЖ не помышлял о высоких задачах.
В 2007 году 19-летней Нохрин был одним из тех, на кого сначала опирался Сергей Климов
, а затем Вахид Масудов
. Впрочем, игрок, выступавший преимущественно на правом фланге обороны, сыграл в 11 матчах в премьер-лиге.
В 2008 году Нохрин выходил на поле реже - девять игр в КПЛ. Алматинцы из-за финансовых трудностей по итогам сезона покинули премьер-лигу. Сам Нохрин, после этого выступал в первой и второй лиге.
Следующим, кому достался 33-й номер, стал в 2013 году опорный полузащитник Казбек Гетериев
. Для натурализованного россиянина "Кайрат" стал первым казахстанским клубом. В том сезоне Гетериев отыграл 19 матчей.
В России Гетериев выступал за "Спартак-Нальчик", сочинскую "Жемчужину" и "Аланию". В составе "Спартака", где он играл с 2007 по 2010 год, будущий футболист сборной Казахстана забил три гола и два из них пришлись на домашний матч с "Зенитом" (2:2) в 2009-м. В той встрече ворота клуба из Нальчика защищал казахстанец Давид Лория
, а руководил командой будущий тренер сборной Казахстана Юрий Красножан
.
В КПЛ, помимо "Кайрата" Гетериев поиграл в "Ордабасы", "Кайсаре", "Окжетпесе", "Иртыше" и "Каспие". Причем, в кызылординском клубе он провел две недели в 2014 году и сыграв в двух встречах покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. Летом 35-летний футболист перешел
из крымского "Кызылташа" в "Спартак-Нальчик".
Напомним, в завершившемся сезоне РПЛ Поляков сыграл за клуб из Екатеринбурга 17 матчей. В 2018 году игрок в составе АПОЭЛа стал чемпионом Кипра. На счету защитника 42 матча за сборную Беларуси и один гол.
На родине Поляков играл за солигорский "Шахтер" (до 2012) и БАТЭ (2012/18, 2018/19), с которым выступал в Лиге чемпионов. Он принимал участие в победных для борисовчан матчах против "Баварии", "Лилля", "Атлетика" и "Ромы". В игре с испанским клубом на его счету единственный гол в турнире.
Фото: ФК "Кайрат"©