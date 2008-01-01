Клуб КПЛ задумался об отставке главного тренера

Следующий матч команда проведет 27 августа.

Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:52
Главный тренер "Жетысу" Дмитрий Огай может быть отправлен в отставку, сообщает Meta-ratings.kz

Если в ближайших матчах команда не даст результат, штаб Огая будет вынужден уйти. Главному тренеру на исправление ситуации дали несколько игр. Даже в случае неудачи в матче с "Кызыл-Жар СК", который запланирован на 27 августа, у специалиста будут в запасе сентябрьские игры КПЛ.

"60-летнего тренера не спасет даже тот факт, что глава региона не сильно интересуется футболом и не уделяет много внимания "Жетысу". Тем не менее с ним Огай старается держать прямую связь. Перед началом сезона руководство области ставило задачу - место в тройке, однако три поражения в пяти матчах резко понизило шансы "Жетысу" на бронзовые медали", - говорится в сообщении. 

Метки:
Жетысу ФК Кызыл-Жар СК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:52
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