Клуб КПЛ задумался об отставке главного тренера

Главный тренер "Жетысу
" Дмитрий Огай
может быть отправлен в отставку, сообщает Meta-ratings.kz
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Если в ближайших матчах команда не даст результат, штаб Огая будет вынужден уйти. Главному тренеру на исправление ситуации дали несколько игр. Даже в случае неудачи в матче с "Кызыл-Жар СК", который запланирован на 27 августа, у специалиста будут в запасе сентябрьские игры КПЛ.
"60-летнего тренера не спасет даже тот факт, что глава региона не сильно интересуется футболом и не уделяет много внимания "Жетысу". Тем не менее с ним Огай старается держать прямую связь. Перед началом сезона руководство области ставило задачу - место в тройке, однако три поражения в пяти матчах резко понизило
шансы "Жетысу" на бронзовые медали", - говорится в сообщении.