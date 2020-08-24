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Несколько месяцев без игры и победа над "Баварией". Что нужно знать о новичке "Кайрата" из Беларуси

29-летний игрок входит в состав своей сборной.

Несколько месяцев без игры и победа над "Баварией". Что нужно знать о новичке "Кайрата" из Беларуси
Денис Поляков. Фото: pressball.by©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" объявил о подписании контракта с центральным защитником сборной Беларуси Денисом Поляковым. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем примечателен для алматинцев этот игрок.

В марте Поляков стал свободным агентом, и отсутствие игровой практики, наверное, главный повод для беспокойства у тренерского штаба "Кайрата". Утешает лишь то, что защитник тренировался с "Ислочью" из высшей лиги Беларуси. 

Длительный простой не умаляет наличие у Полякова класса и определенного игрового уровня. В пользу правильности выбора алматинцев также говорит тот факт, что к нему на протяжении последних месяцев проявляли интерес ведущие клубы его страны, то есть футболиста достаточно высоко котируют и верят в него.

В нашем чемпионате 29-летний Поляков, как гражданин страны - члена ЕАЭС (Евразийский экономический союз), не будет считаться легионером.

Кроме того, на примере других белорусов, успешно заигравших в КПЛ, вариант с подписанием Полякова выглядит разумным. Он был стабильным игроком сборной, что тоже излишне комментировать. Правда, футболист сыграл в последний раз за национальную команду в ноябре 2019 года. После у белорусов были два товарищеских матча, в которых тогда еще игрок "Урала" участия не принимал. Также у сборной большие планы на плей-офф первой Лиги наций, по итогам которой она может выйти на Евро-2020. Решающая стадия отбора была перенесена на осень из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что слухи о появлении игрока в "Кайрате" оказались пророческими. А на родине Полякова в своих рядах хотели видеть брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер". Причем, по неподтвержденной информации, "горняки", которым он отказал, не оставляли попыток подписать футболиста. Помимо этого сообщалось, что Поляков не захотел переходить в минское "Динамо".

Также ходили слухи и об интересе к своему бывшему футболисту со стороны БАТЭ, с которым Поляков семь раз становился чемпионом Беларуси. Однако председатель правления борисовского клуба Андрей Капский опроверг данную информацию.

Несмотря на то, что Поляков ушел из "Урала" в период, когда в Европе проходил только чемпионат Беларуси, он так и не нашел себе команду на родине. По данным Transfermarkt, после ухода из "Урала" футболист подешевел с 1,2 миллиона евро до 800 тысяч.

В завершившемся сезоне РПЛ Поляков сыграл за клуб из Екатеринбурга 17 матчей. В 2018 году игрок в составе АПОЭЛа стал чемпионом Кипра. На счету защитника 42 матча за сборную Беларуси и один гол.

На родине Поляков играл за солигорский "Шахтер" (до 2012) и БАТЭ (2012/18, 2018/19), с которым выступал в Лиге чемпионов. Он принимал участие в победных для борисовчан матчах против "Баварии", "Лилля", "Атлетика" и "Ромы". В игре с испанским клубом на его счету единственный в турнире гол.

А вот после противостояний с казахстанскими клубами в еврокубках в составе БАТЭ у него остались не столь приятные воспоминания. В 2013 году его команда оказалась выбита из квалификации Лиги чемпионов карагандинским "Шахтером", а в 2016-м по сумме двух матчей потерпела поражение от "Астаны" в раунде плей-офф Лиги Европы.

 

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Метки:
Поляков Денис Кайрат ФК Беларусь Футбольные трансферы Бавария Астана ФК Лига Европы Лига чемпионов

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