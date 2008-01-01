Новичок "Кайрата" мог перейти в "Астану"

Защитник сборной Беларуси Денис Поляков
перед трансфером в
"Кайрате
" мог оказаться в "Астане
", сообщает инсайдер Айдын Кожахмет
в Instagram
.
По его данным, агенты Полякова предлагали игрока обоим грандам КПЛ, но столичный клуб сделал выбор в пользу серба Уроша Радаковича
, которого арендовал
на полгода у чешской "Спарты".
29-летний Поляков подписал
контракт на полтора года с "Кайратом". Последние два сезона он провел в "Урале" из российской премьер-лиги, а до этого играл за кипрский АПОЭЛ и на родине за БАТЭ и солигорский "Шахтер".