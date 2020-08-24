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Новичок "Кайрата" мог перейти в "Астану"

Столичный клуб выбрал другого футболиста.

Новичок "Кайрата" мог перейти в "Астану"
Денис Поляков. Фото: ФК "Урал"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Защитник сборной Беларуси Денис Поляков перед трансфером в "Кайрате" мог оказаться в "Астане", сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в Instagram

По его данным, агенты Полякова предлагали игрока обоим грандам КПЛ, но столичный клуб сделал выбор в пользу серба Уроша Радаковича, которого арендовал на полгода у чешской "Спарты". 

29-летний Поляков подписал контракт на полтора года с "Кайратом". Последние два сезона он провел в "Урале" из российской премьер-лиги, а до этого играл за кипрский АПОЭЛ и на родине за БАТЭ и солигорский "Шахтер". 


 

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Метки:
Поляков Денис Радакович Урош Астана ФК Кайрат ФК КПЛ-2020

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