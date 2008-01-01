"Кайрат" объявил о подписании футболиста из российской премьер-лиги с опытом игры в группе ЛЧ

Защитник сборной Беларуси Денис Поляков
стал игроком "Кайрата
". Об этом объявил официальный сайт
алматинского клуба.
29-летний Поляков подписал контракт на полтора года с "Кайратом". Клуб сможет заявить его вне трансферного окна, согласно правилам о переходах свободных агентов.
Последним клубом Полякова был "Урал", в котором он за два сезона в российской премьер-лиге провел 28 матчей. До этого в карьере защитника были кипрский АПОЭЛ и белорусские БАТЭ и "Шахтер" из Солигорска.
За карьеру Поляков семь раз выигрывал чемпионат Беларуси, четырежды завоевывал с БАТЭ Кубок страны и становился чемпионом Кипра. С борисовским клубом он неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов, сыграв в том числе в победных матчах против немецкой "Баварии", французского "Лилля", испанского "Атлетика" и итальянской "Ромы".
За сборную Беларуси Поляков дебютировал в 2010 году - на его счету один гол в 42 матчах. С молодежной сборной он выигрывал бронзовые медали Евро-2011 и участвовал в Олимпиаде-2012.