"Кайрат" объявил о подписании футболиста из российской премьер-лиги с опытом игры в группе ЛЧ

Он играл в трех чемпионатах и побеждал "Баварию".

Денис Поляков. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 17:05
Защитник сборной Беларуси Денис Поляков стал игроком "Кайрата". Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба. 

29-летний Поляков подписал контракт на полтора года с "Кайратом". Клуб сможет заявить его вне трансферного окна, согласно правилам о переходах свободных агентов. 

Последним клубом Полякова был "Урал", в котором он за два сезона в российской премьер-лиге провел 28 матчей. До этого в карьере защитника были кипрский АПОЭЛ и белорусские БАТЭ и "Шахтер" из Солигорска. 

За карьеру Поляков семь раз выигрывал чемпионат Беларуси, четырежды завоевывал с БАТЭ Кубок страны и становился чемпионом Кипра. С борисовским клубом он неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов, сыграв в том числе в победных матчах против немецкой "Баварии", французского "Лилля", испанского "Атлетика" и итальянской "Ромы". 

За сборную Беларуси Поляков дебютировал в 2010 году - на его счету один гол в 42 матчах. С молодежной сборной он выигрывал бронзовые медали Евро-2011 и участвовал в Олимпиаде-2012. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:05
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