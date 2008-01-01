Комиссия КФФ признала судейскую ошибку с отмененным голом "Окжетпеса" в ворота "Астаны"

Прошло заседание Судейско-экспертной комиссии Казахстанской федерации футбола (КФФ), на которой разбирались спорные эпизоды в матче пятого тура премьер-лиги между "Астаной" и "Окжетпесом".



Один из них произошел во втором тайме при счете 2:0 в пользу столичной команды. На 81-й минуте "Окжетпес" забил мяч в ворота "Астаны", но взятие ворот было отменено из-за офсайда.



Однако комиссия признала, что боковой арбитр из Экибастуза Дмитрий Будниченко допустил ошибку, зафиксировав положение "вне игры" у футболиста "Окжетпеса". Таким образом, гол был забит по правилам. В защиту лайнсмена в комиссии отметили, что сложность ситуации объясняться так называемыми "ножницами".



В то же время комиссия признала верными действиями судейского бригады в спорном моменте, возникшем на первой минуте у ворот "Астаны" после удара футболиста "Окжетпеса", а также в ситуации с назначением пенальти в ворота кокшетауской команды.







Сам матч завершился победой "Астаны" со счетом 2:0.