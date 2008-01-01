Авторы бисеклеты и дубля со штрафных из "Кайрата". Представлена сборная пятого тура КПЛ

Также в нее вошли игроки "Астаны", "Ордабасы", "Шахтера" и двух новичков.

Элгудже Лобжанидзе (слева). Фото: ФК "Кайсар"

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную пятого тура премьер-лиги.



Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.



Вратарь: Марко Милошевич ("Каспий")



Несмотря на минимальное поражение актауской команды, игру сербского вратаря можно отметить с положительной стороны. Милошевич 5 раз удачно играл на выходе и сделал три сейва. Одном словом, если бы не Марко, то игра для "Каспия" могла закончиться разгромом. Индекс действий - 242.



Правый защитник: Ильяс Амирсеитов ("Кайсар")



30-летний Ильяс Амирсеитов зарекомендовал себя как игрок, способный показать стабильный футбол на протяжении долгого времени. В нелегком матче против "Жетысу" он хорошо справлялся со своими обязанностями в обороне, а также не забывал поддерживать атаку. Из статистических показателей можно выделить: точность передач - 91 процент, семь перехватов и семь подборов. Индекс действий - 252.



Центральные защитники: Раде Дугалич ("Кайрат"); Андрей Буйволов ("Шахтер")



Дугалич - лидер команды, который способен проявлять себя в важных играх с конкурентами. Дугалич забил второй гол в ворота "Тобола", а также выиграл 93 процента всех единоборств, два раза эффективно сыграл в отборе, совершил 14 перехватов и шесть подборов. Индекс действий - 318.



Российский футболист "горняков" Андрей Буйволов хорошо освоился в нашем чемпионате. В противостоянии с "Кызыл-Жаром" он запомнился эффективностью во всех единоборствах, в которых принял участие, а также забил первый гол своей команды. Плюс ко всему он отдал 90 процентов точных передач, десять раз сыграл на перехватах, семь раз своевременно подбирал мяч. Индекс действий - 293.



Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат")



В сыгранном туре на этой позиции лучше всех себя проявил опытный Суюмбаев. Он два раз хорошо обострял игру передачами в штрафную, четыре раза хорошо играл в отборе, совершил четыре перехвата и девять подборов. В целом Гафуржан был одним из активных футболистов алматинской дружины. Индекс действий - 272.



Правый полузащитник: Тигран Барсегян ("Астана")



Барсегян является одним из творцов победы столичной команды над "Окжетпесом". Тигран был лидером атак "Астаны", часто брал на себя игру и заработал пенальти, который помог переломить ход встречи. Индекс действий - 272.



Центральные полузащитники: Небойша Косович ("Кайрат"); Габрьел Энаке ("Кызыл-Жар")



Косович в очередной раз становится одним из лучших в туре. Небойша был лидером своей команды, через него проходили практически все атаки "Кайрата". В столь важной игре черногорец два раза проявил свое мастерство и результативно исполнил штрафные удары. Индекс действий - 265.





Юркий румынский хавбек Энаке выделяется в составе петропавловской команды. Габрьел, как обычно, был активен в центре и своими эффективными действиями заслужил гол, который можно назвать одним из самых красивых в туре. Индекс действий - 251.





Левый полузащитник: Максим Федин ("Кайсар")



В составе кызылординской команды самым активным был Максим Федин. 24-летний полузащитник четыре раза удачно шел в дриблинг, два раза бил по воротам и совершил большое количество рывков, создавая сложности обороне соперника. В эпизоде, когда был забит единственный в игре гол, Максим совершил сольный проход по флангу и заставил всю оборону "Жетысу" грубо ошибиться. Индекс действий - 257.



Нападающие: Жоао Пауло ("Ордабасы"), Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар")



Жоао Пауло в очередной раз подтверждает свой высокий класс. Вся острота у ворот соперника была напрямую связана с грамотными действиями бразильца. Жоао здорово использовал позиционные ошибки защитников "Каспия", часто шел в дриблинг и забил единственный и победный мяч в игре. Индекс действий - 277.



Гол, забитый грузинским нападающим "Кайсара", стал самым обсуждаемым событием пятого тура. Действительно, обладая такими антропометрическими данными, Элгуджа сумел сложиться и хлестко пробить ударом через себя. Такие голы - признак высокого мастерства игрока. В целом Лобжанидзе был полезным в атаке, так как в одиночку создавал давление на всю защиту "Жетысу". Индекс действий - 229.



