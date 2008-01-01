Зайнутдинов прокомментировал возможный переход в ЦСКА

Также он рассказал о победе в матче РПЛ.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:41
Казахстанский полузащитник"РостоваБахтиер Зайнутдинов в интервью пресс-службе клуба поделился впечатлениями от победы над "Уфой" и прокомментировал интерес от московского ЦСКА. 

Игра четвертого тура российской премьер-лиги прошла сегодня, 23 августа, и завершилась со счетом 1:0. Вышедший в старте Зайнутдинов поучаствовал в победном голе. 

- Сегодня была сложная игра. Мы все знаем, как играет "Уфа", обороняется хорошо. Было тяжело вскрыть оборону в первом тайме. Были моменты, в принципе. Во втором тайме хорошо, что забили. "Уфа" хорошо обороняется со всеми командами РПЛ, очень тяжело их вскрывать, - сказал Зайнутдинов. 

- Ходят слухи сейчас о том, что ты переходишь в ЦСКА. Что можешь сказать по этому поводу?
- Это не мои дела, а агентские и руководства: они решают. Я рад находиться в "Ростове". Очень счастлив, что мы сегодня победили. Мое дело - играть и доказывать.

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов близок к переходу в московский ЦСКА. "Армейцы" могут не вести переговоры с "Ростовом", а заплатить отступные, прописанные в контракте казахстанца. В трансфере Зайнутдинова заинтересован главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Премьер-лига России ЦСКА Сборная РК по футболу Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:41
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