Зайнутдинов прокомментировал возможный переход в ЦСКА

Казахстанский полузащитник"Ростова
" Бахтиер Зайнутдинов
в интервью пресс-службе клуба поделился впечатлениями от победы над "Уфой" и прокомментировал интерес от московского ЦСКА.
Игра четвертого тура российской премьер-лиги
прошла сегодня, 23 августа, и завершилась
со счетом 1:0. Вышедший в старте Зайнутдинов поучаствовал в победном голе.
- Сегодня была сложная игра. Мы все знаем, как играет "Уфа", обороняется хорошо. Было тяжело вскрыть оборону в первом тайме. Были моменты, в принципе. Во втором тайме хорошо, что забили. "Уфа" хорошо обороняется со всеми командами РПЛ, очень тяжело их вскрывать, - сказал Зайнутдинов.
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- Ходят слухи сейчас о том, что ты переходишь в ЦСКА. Что можешь сказать по этому поводу?
- Это не мои дела, а агентские и руководства: они решают. Я рад находиться в "Ростове". Очень счастлив, что мы сегодня победили. Мое дело - играть и доказывать.
Ранее сообщалось, что Зайнутдинов близок
к переходу в московский ЦСКА. "Армейцы" могут не вести переговоры
с "Ростовом", а заплатить отступные, прописанные в контракте казахстанца. В трансфере Зайнутдинова заинтересован
главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
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