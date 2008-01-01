Перцух объяснил, почему футболисты "Астаны" играли матч с "Окжетпесом" в разных футболках

Полузащитник "Астаны" Юрий Перцух прокомментировал матч пятого тура премьер-лиги против "Окжетпеса", в котором чемпион Казахстана выиграл со счетом 2:0.

- Нам было очень важно одержать победу после тяжелого выезда в Брест. Получился очень тяжелый матч, но благо все завершилось для нас хорошо, мы одержали важную победу и продолжаем идти вперед!, - приводит слова Перцуха официальный сайт "Астаны".

- Сегодня, команда вышла в футболках в поддержку врачей. Что эта акция значит для тебя?

- Конечно, это очень важно для всей команды! Мы понимаем, какой огромный труд медицинских сотрудников стоит за борьбой с пандемией. Я посчитал своим долгом выйти в футболке в поддержку этой акции во втором тайме, даже несмотря на то, что из-за жары уже почти вся команда поменяла игровую форму!

Напомним, "Астана" выиграла у "Окжетпеса" со счетом 2:0 и одержала первую победу за пять месяцев. Причем футболисты "Астаны" провели матч пятого тура в специальных футболках. Столичный клуб решил поддержать акцию "Біз біргеміз" и вышел на игру в футболках с логотипом фонда Birgemiz. Во втором тайме основной состав смели эти футболки на другие, а запасные вышли на замену в старых.

"Астана" нарушила регламент КПЛ в матче с "Окжетпесом"?