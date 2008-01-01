"Шахтер" обыграл новичка КПЛ и поднялся на пятое место

Карагандинский "Шахтер"
одержал победу над "Кызыл-Жар СК"
в пятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 3:1 в пользу "горняков".
Первыми счет в матче открыли "горняки". На 14-й минуте Андрей Буйволов
замкнул головой подачу со штрафного.
"Кызыл-Жар СК" сумел отыграться только во втором тайме. На 77-й минуте Габриэль Энаке
забил прямым ударом со штрафного.
Победу "Шахтеру" принес Абдель Ламанж,
отличившийся за пять минут до завершения основного времени. И вновь "горняки" удачно реализовал стандарт.
А точку в матче поставил Айдос Таттыбаев
, забивший на третьей компенсированной минуте ко второму тайму.
"Шахтер" набрал девять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. В активе "Кызыл-Жар СК" осталось четыре балла.