"Шахтер" обыграл новичка КПЛ и поднялся на пятое место

Команды забили четыре гола на двоих.

Фото: ©ПФЛК
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:55
Карагандинский "Шахтер" одержал победу над "Кызыл-Жар СК" в пятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 3:1 в пользу "горняков".

Первыми счет в матче открыли "горняки". На 14-й минуте Андрей Буйволов замкнул головой подачу со штрафного.



"Кызыл-Жар СК" сумел отыграться только во втором тайме. На 77-й минуте Габриэль Энаке забил прямым ударом со штрафного.



Победу "Шахтеру" принес Абдель Ламанж, отличившийся за пять минут до завершения основного времени. И вновь "горняки" удачно реализовал стандарт.



А точку в матче поставил Айдос Таттыбаев, забивший на третьей компенсированной минуте ко второму тайму.



"Шахтер" набрал девять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. В активе "Кызыл-Жар СК" осталось  четыре балла.
Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2020 Кызыл-Жар СК
Казахстан(футбол) КПЛ
2
Сегодня 22:55
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