Билек объяснил отсутствие Эрича в составе и пожаловался на эпидемию травм в "Астане"

Главный тренерпрокомментировал победу над кокшетауским(2:0) в пятом туре казахстанской премьер-лиги.- Это был очень тяжелый матч, так как психологически после поражения в Бресте команде приходилось нелегко. Но футболисты показали характер, выложились на полную и достигли очень важной победы.- Ненад тренируется в общей группе лишь около недели, ему нужно немного времени, чтобы он был готов на 100 процентов. Но мы спокойны за вратарскую позицию, у нас сильная конкуренция. Сегодня вышел Дима Непогодов, который очень хорошо работает на тренировках и в матче показал уверенную игру, выручив нас в нескольких эпизодах. У нас в целом сложная ситуация с травмами, пока не могут нам помочь Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Пиерос Сотириу. Сегодня также получил повреждение еще и Урош Радакович, завтра он пройдет медицинский осмотр, после чего мы сможем сделать вывод о тяжести травмы, - цитирует Билека пресс-служба клуба.Прошлый тура команда Михала Билека пропускала из-за участия в квалификации Лиги чемпионов. "Астана" вылетела в первом раунде, уступив на выезде "Динамо-Брест" (3:6).