Сейдахмет дебютировал за новый клуб после ухода из "Кайрата"

Форвард провел первый матч в сезоне.

Еркебулан Сейдахмет. Фото: ФК "Жетысу"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:20
Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет дебютировал за талдыкорганский "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в матче пятого тура казахстанской премьер-лиги с кызылординским "Кайсаром". Сейдахмет вышел на замену на 79-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Сам матч закончился минимальной победой "волков" - 1:0.

Сейдахмет перешел в "Жетысу" в начале августа на правах аренды до конца сезона. В "Кайрате" сообщил, что игрок сам попросил клуб отпустить его для получения игровой практики.

Для 19-летнего Сейдахмета это был первый матч в сезоне-2020. Форвард перешел в "Кайрат" летом 2019 года - алматинцы купили его за 300 тысяч у российской "Уфы". Также в карьере форварда были болгарский "Левски" и "Тараз".
Метки:
Сейдахмет Еркебулан Жетысу ФК КПЛ-2020 Кайрат ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:20
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