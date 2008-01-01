Сейдахмет дебютировал за новый клуб после ухода из "Кайрата"

Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет
дебютировал за талдыкорганский "Жетысу"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Это произошло в матче пятого тура казахстанской премьер-лиги с кызылординским "Кайсаром"
. Сейдахмет вышел на замену на 79-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Сам матч закончился
минимальной победой "волков" - 1:0.
Сейдахмет перешел в "Жетысу" в начале августа на правах аренды до конца сезона. В "Кайрате"
сообщил, что игрок сам попросил клуб отпустить его для получения игровой практики.
Для 19-летнего Сейдахмета это был первый матч в сезоне-2020. Форвард перешел в "Кайрат" летом 2019 года - алматинцы купили его за 300 тысяч у российской "Уфы". Также в карьере форварда были болгарский "Левски" и "Тараз".