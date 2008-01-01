Тренер "Окжетпеса" назвал причины поражения от "Астаны"

Команда Карповича очков пока не набрала.

Фото: ©ПФЛК
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:20
Главный тренер кокшетауского "Окжетпеса" Андрей Карпович прокомментировал поражение от "Астаны" (0:2) в рамках пятого тура казахстанской премьер-лиги.

– До матча было немало разговоров об "Астане", o ее проблемах. Но мы прекрасно понимали, что на игре это никак не отразится, так как у "Астаны" много классных футболистов. Именно за счет класса они нас и обыграли.

Футболисты уровня Томасова, Барсегяна не прощают такие глупые ошибки, которые мы сегодня допустили. По сути, сами себе привезли эти голы.

Мы могли забивать, имели моменты. Но с таким соперником этого мало, нужно иметь возможность варьировать игроков. К сожалению, мы из-за травм потеряли ряд исполнителей, поэтому изменить ситуацию на поле не было возможности. В общем, кадры решают все, - цитирует Карповича пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе "Астана" набрала десять очков и догнала идущий вторым "Ордабасы" (10). "Окжетпес" в этом сезоне очков пока не набрал. 
Метки:
Окжетпес ФК Астана ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 19:20
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