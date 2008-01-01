Тренер "Окжетпеса" назвал причины поражения от "Астаны"

Главный тренер кокшетаускогопрокомментировал поражение от(0:2) в рамках пятого тура казахстанской премьер-лиги.– До матча было немало разговоров об "Астане", o ее проблемах. Но мы прекрасно понимали, что на игре это никак не отразится, так как у "Астаны" много классных футболистов. Именно за счет класса они нас и обыграли.Футболисты уровня Томасова, Барсегяна не прощают такие глупые ошибки, которые мы сегодня допустили. По сути, сами себе привезли эти голы.Мы могли забивать, имели моменты. Но с таким соперником этого мало, нужно иметь возможность варьировать игроков. К сожалению, мы из-за травм потеряли ряд исполнителей, поэтому изменить ситуацию на поле не было возможности. В общем, кадры решают все, - цитирует Карповича пресс-служба клуба.Благодаря этой победе "Астана" набрала десять очков и догнала идущий вторым "Ордабасы" (10). "Окжетпес" в этом сезоне очков пока не набрал.