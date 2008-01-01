"Астана" нарушила регламент КПЛ в матче с "Окжетпесом"?

Футболисты "Астаны"
провели матч пятого тура против кокшетауского "Ожетпеса"
(2:0)
в специальных футболках, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Столичный клуб решил поддержать
акцию "Біз біргеміз" и вышел на игру в футболках с логотипом фонда Birgemiz.
Но вот интересная деталь. По ходу игры футболисты "Астаны" были замечены в разных комплектах. У кого-то на груди красовалось красное сердце в честь акции, а у других - привычный вариант со спонсором.
"Видимо, чтобы не играть в мокрых майках, переоделись во второй комплект. Однако те, кто затем выходил на замену, были в "Біз біргеміз". Это про единство в это сложное время. Но единства, по сути, из-за этого и не получилось. Одни с генеральным спонсором на майках, другие с сердечком. Чистый колхоз", - написал журналист Айдын Кожахмет.
Пока неизвестно, будут ли применены по отношению к "Астане" штрафные санкции.
Вот выдержки из регламента КПЛ:
6.8.
На игровой форме допускается размещение рекламы спонсоров клуба.
Места размещения рекламы должны быть в обязательном порядке
письменно согласованы с Руководством ПФЛК.
6.13.
Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует Правилам игры и
требованиям настоящей статьи, к матчу Чемпионата не допускаются.