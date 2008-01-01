"Астана" выиграла первый матч после вылета из Лиги чемпионов

Команда Билека сократила отставание от "Кайрата".

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:51

Футболисты "Астаны" одержали победу над кокшетауским "Окжетпесом" в пятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Талгаре и завершилась со счетом 2:0.

Первый гол забил Рунар Мар Сигурьонссон, реализовавший пенальти на второй компенсированной минуте к первому тайму.

На 80-й минуте Сигурьонссон выступил в роли ассистента - с его передачи отличился Дидар Жалмукан, вышедший на замену за несколько минут до этого.

Благодаря этой победе "Астана" набрала десять очков и догнала идущий вторым "Ордабасы" (10). Лидирует в турнирной таблице "Кайрат" (15), "Окжетпес" в этом сезоне очков пока не набрал.

Прошлый тура команда Михала Билека пропускала из-за участия в квалификации Лиги чемпионов. "Астана" вылетела в первом раунде, уступив "Динамо-Брест" (3:6).

 

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:51
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