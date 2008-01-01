"Астана" выиграла первый матч после вылета из Лиги чемпионов

Футболисты "Астаны" одержали победу над кокшетауским "Окжетпесом" в пятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Талгаре и завершилась со счетом 2:0.
Первый гол забил Рунар Мар Сигурьонссон, реализовавший пенальти на второй компенсированной минуте к первому тайму.
На 80-й минуте Сигурьонссон выступил в роли ассистента - с его передачи отличился Дидар Жалмукан, вышедший на замену за несколько минут до этого.
Прошлый тура команда Михала Билека пропускала из-за участия в квалификации Лиги чемпионов. "Астана" вылетела в первом раунде, уступив "Динамо-Брест" (3:6).