"Астана" выиграла первый матч после вылета из Лиги чемпионов

Футболисты "Астаны" одержали победу над кокшетауским "Окжетпесом" в пятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча команд прошла в Талгаре и завершилась со счетом 2:0.



Первый гол забил Рунар Мар Сигурьонссон, реализовавший пенальти на второй компенсированной минуте к первому тайму.



На 80-й минуте Сигурьонссон выступил в роли ассистента - с его передачи отличился Дидар Жалмукан, вышедший на замену за несколько минут до этого.



Благодаря этой победе "Астана" набрала десять очков и догнала идущий вторым "Ордабасы" (10). Лидирует в турнирной таблице "Кайрат" (15), "Окжетпес" в этом сезоне очков пока не набрал.



Прошлый тура команда Михала Билека пропускала из-за участия в квалификации Лиги чемпионов. "Астана" вылетела в первом раунде, уступив "Динамо-Брест" (3:6).



