"Астана" объявила об уходе легионера после вылета из Лиги чемпионов

Форвард сборной Кюрасаопокинули перешел в голландскийсообщает официальный сайт столичного клуба.Между клубами достигнуто соглашение об аренде. Нападающий проведет в Нидерландах год.НЕК выступает в Эрстедивизи (второй по значимости дивизион). Наивысшим достижением клуба в чемпионате Нидерландов является пятое место в сезоне-2002/03.Сезон-2020 Янга провел в аренде в "Лугано". В составе швейцарского клуба он провел 13 матчей.Контракт Янга с "Астаной", куда он пришел в 2018 году, рассчитан до лета 2022 года. За столичный клуб форвард провел 64 матча, забил 11 голов и сделал три передачи.На этой неделе "Астана" вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в первом квалификационном раунде "Динамо-Брест" (3:6).