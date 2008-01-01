"Астана" объявила об уходе легионера после вылета из Лиги чемпионов

В столичный клуб он перешел в 2018 году.

Рангело Янга. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:16
Форвард сборной Кюрасао Рангело Янга покинул "Астану" и перешел в голландский НЕК, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Между клубами достигнуто соглашение об аренде. Нападающий проведет в Нидерландах год. 

НЕК выступает в Эрстедивизи (второй по значимости дивизион). Наивысшим достижением клуба в чемпионате Нидерландов является пятое место в сезоне-2002/03.

Сезон-2020 Янга провел в аренде в "Лугано". В составе швейцарского клуба он провел 13 матчей.

Контракт Янга с "Астаной", куда он пришел в 2018 году, рассчитан до лета 2022 года. За столичный клуб форвард провел 64 матча, забил 11 голов и сделал три передачи.

На этой неделе "Астана" вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в первом квалификационном раунде "Динамо-Брест" (3:6).
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:16
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