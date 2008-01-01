Я назвал Косовича черногорским Пирло, он и забил два гола - Раде Дугалич

Сербский защитникРаде Дугалич поделился эмоциями после победного матча св пятом туре казахстанской премьер-лиги и рассказал, как они шутят с одноклубником Небойшей Косовичем.В той игре Дугалич забил гол, а Косович оформил дубль со штрафных.- Спасибо за поздравления! Эмоции хорошие. Самое главное сейчас - хорошо восстановиться и подготовиться к следующему матчу, а эту игру уже нужно забыть. Готовимся дальше, нас ждет хороший матч в Лиге Европы. Желаю, чтобы наши болельщики поддерживали нас еще больше. Жаль, что они сейчас не могут приходить на игры, но все равно, мы ждем большой поддержки! Только вместе мы достигнем наших целей.- С Небо мы так и в жизни шутим. Instagram не исключение. Вот, я назвал его черногорским Пирло, он и забил два гола, как Андреа в лучшие времена. Надеюсь, он останется Косовичем-Пирло.