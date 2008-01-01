Экс-игрок "Кайрата" и сборной Казахстана перешел в российский клуб

За него выступает еще один казахстанский футболист.

Тимур Байжанов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:41
Воспитанник "Иртыша" и бывший игрок ряда казахстанских команд Тимур Байжанов подписал контракт с клубом второго дивизиона России - "Тюменью". Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram.

30-летний экс-хавбек "Кайрата", имеющий в своем активе один матч в составе сборной Казахстана, получил в новом клубе девятый номер и уже заявлен за команду.

Нынешний сезон Байжанов начинал в "Иртыше", который весной снялся с чемпионата из-за финансовых трудностей.

Отметим, что "Тюмень" выступает в зоне "Урал/Поволжье" ПФЛ России и занимает четвертую строчку в таблице. В составе этой команды есть и другой казахстанец - воспитанник "Окжетпеса" Антон Куксин.

Завтра, 23 августа, "Тюмень" сыграет на выезде против "Новосибирска".
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Сегодня 13:41
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