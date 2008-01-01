Экс-игрок "Кайрата" и сборной Казахстана перешел в российский клуб

Воспитанник "Иртыша"
и бывший игрок ряда казахстанских команд Тимур Байжанов
подписал контракт с клубом второго дивизиона России - "Тюменью"
. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram
.
30-летний экс-хавбек "Кайрата"
, имеющий в своем активе один матч в составе сборной Казахстана
, получил в новом клубе девятый номер и уже заявлен за команду.
Нынешний сезон Байжанов начинал в "Иртыше", который весной снялся
с чемпионата из-за финансовых трудностей.
Отметим, что "Тюмень" выступает в зоне "Урал/Поволжье" ПФЛ России и занимает четвертую строчку в таблице. В составе этой команды есть
и другой казахстанец - воспитанник "Окжетпеса" Антон Куксин
.
Завтра, 23 августа, "Тюмень" сыграет на выезде против "Новосибирска".