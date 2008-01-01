Прямая трансляция матча "Астана" - "Окжетпес" и еще двух игр пятого тура КПЛ
Начало - в 16:00.
Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 10:00
Сегодня, 22 августа, пройдут оставшиеся матчи пятого тура
чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент
Vesti.kz
.
Сыграют
"Астана" - "Окжетпес"
(начало - в 16:00 по времени Нур-Султана),
"Кайсар" - "Жетысу"
(18:00) и
"Кызыл-Жар СК" - "Шахтер"
(21:00).
В прямом эфире эти игры покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном
сайте
телеканала.
В первых двух играх пятого тура "Ордабасы"
победил
"Каспий" (1:0), а "Кайрат"
выиграл
у "Тобола" (3:1).
Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы. С турнирным положением клубов можно ознакомиться
здесь
.
Метки:
Футбол
КПЛ-2020
Астана ФК
Окжетпес ФК
Кайсар ФК
Жетысу ФК
Кызыл-Жар СК
Шахтер ФК
Казахстан(футбол)
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Сегодня 10:00
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