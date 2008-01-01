Прямая трансляция матча "Астана" - "Окжетпес" и еще двух игр пятого тура КПЛ

Начало - в 16:00.

Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня, 22 августа, пройдут оставшиеся матчи пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Астана" - "Окжетпес" (начало - в 16:00 по времени Нур-Султана), "Кайсар" - "Жетысу" (18:00) и "Кызыл-Жар СК" - "Шахтер" (21:00).

В прямом эфире эти игры покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В первых двух играх пятого тура "Ордабасы" победил "Каспий" (1:0), а "Кайрат" выиграл у "Тобола" (3:1).

Футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Окжетпес ФК Кайсар ФК Жетысу ФК Кызыл-Жар СК Шахтер ФК
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