Косович после дубля со штрафных прокомментировал победу "Кайрата"

Алматинцы лидируют в КПЛ.

Небойша Косович (в центре). Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 00:22
Полузащитник "КайратаНебойша Косович прокомментировал победу над "Тоболом" в пятом туре казахстанской премьер-лиги.

Игра на Центральном стадионе Алматы завершилась со счетом 3:1. На шестой и 48-й минутах Косович забил со штрафных и оформил дубль. 

"Поздравляю всех с победой. Я очень рад, что забил свои голы. Я хочу поблагодарить свою команду и весь тренерский штаб за то, что они поддержали в этот год. И еще хотелось бы сказать спасибо всем болельщикам. Алга, "Кайрат", - написал Косович на русском языке в Instagram

Отметим, что "Кайрат" с 15 очками продолжает лидировать в КПЛ. Алматинцы на пять баллов опережают "Ордабасы" и на восемь - "Астану", которая провела на три матча меньше. Четвертое место занимает "Тобол", набравший семь очков в четырех играх. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 00:22
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