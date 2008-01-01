Косович после дубля со штрафных прокомментировал победу "Кайрата"

Полузащитник "Кайрата
" Небойша Косович
прокомментировал победу над "Тоболом
" в пятом туре казахстанской премьер-лиги
.
Игра на Центральном стадионе Алматы завершилась
со счетом 3:1. На шестой и 48-й минутах Косович забил со штрафных и оформил дубль.
"Поздравляю всех с победой. Я очень рад, что забил свои голы. Я хочу поблагодарить свою команду и весь тренерский штаб за то, что они поддержали в этот год. И еще хотелось бы сказать спасибо всем болельщикам. Алга, "Кайрат", - написал Косович на русском языке в Instagram
.
Отметим, что "Кайрат" с 15 очками продолжает лидировать в КПЛ. Алматинцы на пять баллов опережают "Ордабасы" и на восемь - "Астану", которая провела на три матча меньше. Четвертое место занимает "Тобол", набравший семь очков в четырех играх.