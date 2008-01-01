"Ордабасы" одержал вторую победу после рестарта КПЛ и обошел "Астану" в таблице

Шымкентцы уступают только "Кайрату".

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 18:51
Шымкентский "Ордабасы" победил актауский "Каспий" в пятом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра прошла сегодня, 21 августа, в академии имени Тимура Сегизбаева в Алматы и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

Исход матча решил гол бразильского полузащитника Жоао Пауло на 44-й минуте, а ассистировал ему форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко.

Набрав десять очков, "Ордабасы" поднялся на второе место: шымкентцы на два балла отстают от "Кайрата" и на три опережают "Астану", но алматинцы провели на один матч меньше, а столичный клуб - на три. Замыкает таблицу "Каспий", который потерпел пять поражений в пяти играх. 

КПЛ возобновилась 18 августа. В этот день "Ордабасы" отыгрался с 0:2 и победил "Жетысу" - 3:2, а "Каспий" разгромно проиграл "Кайрату" - 0:3. Пока все матчи будут проходить в Алматы. 
Метки:
Ордабасы ФК КПЛ-2020 Каспий Астана ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 18:51
© 2008 - 2020 ТОО «EML»