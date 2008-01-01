Билек нашел способ остаться главным тренером "Астаны"

Казахстанский клуб вылетел из ЛЧ после разгромного поражения.

Михал Билек. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:51
Чех Михал Билек останется главным тренером "Астаны" минимум на один матч, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале

Он отмечает, что решение об уходе Билека уже было принято, но затем ситуация переигралась за несколько минут. Чеху дали шанс минимум на один матч - завтра, 22 августа, "Астана" в 16:00 по времени Нур-Султана сыграет с "Окжетпесом" в пятом туре КПЛ.

"Пан Билек чинит препятствия. Несмотря на то, что решение по Билеку уже принято, чешский специалист может задержаться на некоторое время.

Дело в том, что при подписании контракта руководство "Астаны" и Билек достигли джентльменского соглашения: если обстоятельства сложатся так, что задачи на сезон не будут выполнены, то чех покинет клуб без компенсации.

Однако теперь Билек настаивает на выплате неустойки в размере пяти зарплат. И считает: пока нельзя утверждать, что задачи на сезон не выполнены.

Стороны сошлись на том, что Билеку будет предоставлен еще один шанс - матч с "Окжетпесом". И по его итогам будет принято окончательное решение о будущем тренера.

В общем, в "Астане" эти решения меняются каждые 30 минут. Думаю, вся причина в том, что руководство не может принимать их самостоятельно, и приходится ждать последнего слова от топ-менеджмента "Самрука", - написал Кожахмет. 

Напомним, что в последнем матче 18 августа "Астана" в Беларуси разгромно проиграла "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов. Казахстанский клуб перешел во второй раунд Лиги Европы, соперника по которому узнает 31 августа.   

55-летний Билек возглавил "Астану" в январе, сменив украинца Романа Григорчука. Параллельно чех работает главным тренером сборной Казахстана, которая под его руководством заняла предпоследнее, пятое, место в группе отбора на Евро-2020. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:51
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