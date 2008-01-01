Билек нашел способ остаться главным тренером "Астаны"

Чех Михал Билек
останется главным тренером "Астаны
" минимум на один матч, сообщает журналист Айдын Кожахмет
в своем телеграм-канале
.
Он отмечает, что решение
об уходе Билека уже было принято, но затем ситуация переигралась за несколько минут. Чеху дали шанс минимум на один матч - завтра, 22 августа, "Астана" в 16:00 по времени Нур-Султана сыграет с "Окжетпесом" в пятом туре КПЛ.
"Пан Билек чинит препятствия. Несмотря на то, что решение по Билеку уже принято, чешский специалист может задержаться на некоторое время.
Дело в том, что при подписании контракта руководство "Астаны" и Билек достигли джентльменского соглашения: если обстоятельства сложатся так, что задачи на сезон не будут выполнены, то чех покинет клуб без компенсации.
Однако теперь Билек настаивает на выплате неустойки в размере пяти зарплат. И считает: пока нельзя утверждать, что задачи на сезон не выполнены.
Стороны сошлись на том, что Билеку будет предоставлен еще один шанс - матч с "Окжетпесом". И по его итогам будет принято окончательное решение о будущем тренера.
В общем, в "Астане" эти решения меняются каждые 30 минут. Думаю, вся причина в том, что руководство не может принимать их самостоятельно, и приходится ждать последнего слова от топ-менеджмента "Самрука", - написал Кожахмет.
Напомним, что в последнем матче 18 августа "Астана" в Беларуси разгромно проиграла "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела
из Лиги чемпионов. Казахстанский клуб перешел
во второй раунд Лиги Европы, соперника по которому узнает 31 августа.
55-летний Билек возглавил "Астану" в январе, сменив украинца Романа Григорчука
. Параллельно чех работает главным тренером сборной Казахстана, которая под его руководством заняла предпоследнее, пятое, место в группе отбора на Евро-2020.