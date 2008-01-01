Билек покинул пост главного тренера "Астаны" после вылета из Лиги чемпионов - источник

Чех Михал Билек
покинул пост главного тренера "Астаны
", сообщает журналист Айдын Кожахмет
в своем телеграм-канале
.
По его данным, сегодня игрокам сообщили об уходе Билека. К игре с "Окжетпесом", которая пройдет завтра, 22 августа, команду будет готовить исполнительный директор - англичанин Пол Эшуорт
.
В последнем матче под руководством "Астана" в Беларуси разгромно проиграла белорусскому "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов. Казахстанский клуб перешел во второй раунд Лиги Европы, соперника по которому узнает 31 августа.
55-летний Билек возглавил "Астану" в январе, сменив украинца Романа Григорчука
. Параллельно чех работает главным тренером сборной Казахстана, которая под его руководством заняла предпоследнее, пятое, место в группе отбора на Евро-2020.
С Билеком "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана, обыграв "Кайсар" (1:0), а в КПЛ одержала две победы и один раз сыграла вничью.