Билек покинул пост главного тренера "Астаны" после вылета из Лиги чемпионов - источник

Чех параллельно работает в сборной.

Михал Билек. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:01
Чех Михал Билек покинул пост главного тренера "Астаны", сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале

По его данным, сегодня игрокам сообщили об уходе Билека. К игре с "Окжетпесом", которая пройдет завтра, 22 августа, команду будет готовить исполнительный директор - англичанин Пол Эшуорт

В последнем матче под руководством "Астана" в Беларуси разгромно проиграла белорусскому "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов. Казахстанский клуб перешел во второй раунд Лиги Европы, соперника по которому узнает 31 августа.   

55-летний Билек возглавил "Астану" в январе, сменив украинца Романа Григорчука. Параллельно чех работает главным тренером сборной Казахстана, которая под его руководством заняла предпоследнее, пятое, место в группе отбора на Евро-2020. 

С Билеком "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана, обыграв "Кайсар" (1:0), а в КПЛ одержала две победы и один раз сыграла вничью. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:01
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