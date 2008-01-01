"Кайрат" оставил Вагнера Лава в запасе на матч с "Тоболом"

Игра начнется в 19:00.

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©
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Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 5
Кайрат - Тобол 2:0

Голы: Косович, 6 (1:0); Дугалич, 16 (2:0)

Турнирная таблица
Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав останется на скамейке запансых "Кайрата" в матче с "Тоболом", передает корреспондент Vesti.kz

Игра пятого тура казахстанской премьер-лиги пройдет на Центральном стадионе Алматы и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно здесь

Стартовый состав "Кайрата": Покатилов, Суюмбаев (капитан), Алип, Дугалич, Миканович, Гуральски, Косович, Алыкулов, Вжесиньски, Аймбетов и Эсеола. 

Запасные: Устименко, Ибрагимов, Даиров, Оганесян, Кейлер, Адахаджиев, Абикен, Усенов, Тунгышбаев, Шушеначев и Лав. 

Стартовый состав "Тобола": Шацкий, Мирошниченко, Ерланов, Малый, Аманович, Квеквескири, Канкава, Мужиков, Муртазаев, Фонсека и Муртазаев. 

Запасные: Бусурманов, Мокин, Жумашев, Аветисян, Оганесян, Абилгазы, Жарынбетов, Турсынбай, Нургалиев и Семченков. 

За "Кайрат" Лав в официальном матче дебютировал 18 августа, выйдя на замену в игре с "Каспием" - 3:0. Бразилец успел отдать голевую передачу на казахстанца Артура Шушеначева, который забил третий гол. 
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Кайрат ФК Тобол ФК КПЛ-2020 Лав Вагнер Алыкулов Гулжигит Гуральски Яцек Покатилов Стас Бразилия
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