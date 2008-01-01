Лидер бронзового призера не сыграет в пятом туре КПЛ

Одну игру он уже пропустил.

Абдуллаи Диакате. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:55
Сенегальский футболист бронзового призера КПЛ-2019 "Ордабасы" Абдуллаи Диакате не сыграет в предстоящем матче пятого тура чемпионата Казахстана против "Каспия", сообщает KazFootball.kz.

Полузащитник шымкентского клуба в матче третьего тура против "Шахтера" (0:1) за нецензурные высказывания в адрес соперника был удален и дисквалифицирован на два матча. Встречу против "Жетысу" он уже пропустил и в ближайшей игре с актаусцами также не сыграет.

Матч "Ордабасы" - "Каспий" состоится 21 августа и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Его в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Ордабасы ФК Каспий
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:55
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