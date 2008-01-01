Лидер бронзового призера не сыграет в пятом туре КПЛ

Сенегальский футболист бронзового призера КПЛ-2019 "Ордабасы" Абдуллаи Диакате
не сыграет в предстоящем матче пятого тура чемпионата Казахстана против "Каспия"
, сообщает KazFootball.kz
.
Полузащитник шымкентского клуба в матче третьего тура против "Шахтера" (0:1) за нецензурные высказывания в адрес соперника был удален и дисквалифицирован на два матча. Встречу
против "Жетысу" он уже пропустил и в ближайшей игре с актаусцами также не сыграет.
Матч "Ордабасы" - "Каспий" состоится 21 августа и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Его в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.