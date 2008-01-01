Воспитанник "Кайрата" и экс-капитан молодежной сборной Казахстана стал игроком армянского клуба

Казахстанский футболист Тимур Рудосельский
продолжит карьеру в "Лори"
. Об этом сообщил официальный сайт армянского клуба.
При этом не уточняется, на какой срок подписан контракт.
В прошлом сезоне "Лори" финишировал на втором месте из десяти. Новый чемпионат Армении стартовал 14 августа. Но матч клуба из города Ванадзор с "Урарту" был перенесен. Ближайшую игру "Лори" проведет 24 августа на своем поле против "Вана".
25-летний Рудосельский весной подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако трансфер в итоге сорвался
из-за карантина и закрытия границ. До этого защитник тренировался на сборах в Турции в составе "Актобе"
из первой лиги.
Карьеру Рудосельский начинал в родном "Кайрате"
, за главную команду которого играл с 2014 по 2017 год. Сезон-2018 он начинал в "Жетысу"
, а затем перебрался в Израиль, где выступал во второй по силе лиге за "Хапоэль" из Петах-Тиквы. Прошлый сезон защитник провел в "Окжетпесе"
, за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.
В прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.