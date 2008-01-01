Французский новичок не поможет "Тоболу" в матче с "Кайратом"

Сезон он начинал в другой команде.

Жереми Манзорро. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:25
Французский футболист "Тобола" Жереми Манзорро не сыграет в предстоящем матче пятого тура казахстанской премьер-лиги с "Кайратом", сообщает KazFootball.kz.

Полузащитник, еще будучи игроком "Шахтера", в матче третьего тура против "Ордабасы" (1:0) был удален с поля за два предупреждения, вследствие чего не сможет помочь своей новой команде.

Игроком костанайцев 28-летний Манзорро стал в летнее межсезонье, подписав контракт на полтора года. В КПЛ также играл за "Иртыш", который весной из-за финансовых трудностей снялся с чемпионата. 

Матч между "Кайратом" и "Тоболом" пройдет 21 августа. Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Шахтер ФК Кайрат ФК Тобол ФК Иртыш ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:25
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