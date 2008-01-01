Французский новичок не поможет "Тоболу" в матче с "Кайратом"

Французский футболист "Тобола" Жереми Манзорро
не сыграет в предстоящем матче пятого тура казахстанской премьер-лиги с "Кайратом"
, сообщает KazFootball.kz
.
Полузащитник, еще будучи игроком "Шахтера", в матче третьего тура против "Ордабасы" (1:0) был удален с поля за два предупреждения, вследствие чего не сможет помочь своей новой команде.
Игроком костанайцев 28-летний Манзорро стал
в летнее межсезонье, подписав контракт на полтора года. В КПЛ также играл за "Иртыш", который весной из-за финансовых трудностей снялся
с чемпионата.
Матч между "Кайратом" и "Тоболом" пройдет 21 августа. Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.