"Астана" проведет матч с "Окжетпесом" в особенных футболках

Игра пройдет 22 августа.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:34
В связи со сложной ситуацией в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, футбольная команда "Астана" совместно с одноименным Президентским профессиональным спортивным клубом решили поддержать акцию "Біз біргеміз".

В поддержку титанического труда медицинских работников в борьбе с болезнью, игроки столичного клуба на матч пятого тура чемпионата Казахстана выйдут с логотипом фонда "Birgemiz". После улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией в стране все игровые футболки будут проданы на аукционе, а вырученные средства - направлены на благотворительные цели.

Напомним, что игра "Астана" - "Окжетпес" состоится 22 августа в Алматы. Начало - в 16:00 по времени Нур-Султана. Матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Турнирная таблица КПЛ-2020
Метки:
Футбол Астана ФК Окжетпес ФК КПЛ-2020 Коронавирус
Казахстан(футбол) КПЛ
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