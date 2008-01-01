"Астана" проведет матч с "Окжетпесом" в особенных футболках

В связи со сложной ситуацией в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19
, футбольная команда "Астана"
совместно с одноименным Президентским профессиональным спортивным клубом решили поддержать акцию "Біз біргеміз".
В поддержку титанического труда медицинских работников в борьбе с болезнью, игроки столичного клуба на матч пятого тура чемпионата Казахстана выйдут с логотипом фонда "Birgemiz". После улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией в стране все игровые футболки будут проданы на аукционе, а вырученные средства - направлены на благотворительные цели.
Напомним, что игра "Астана" - "Окжетпес" состоится 22 августа в Алматы. Начало - в 16:00 по времени Нур-Султана. Матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
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