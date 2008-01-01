Прямая трансляция матчей пятого тура КПЛ "Ордабасы" - "Каспий" и "Кайрат" - "Тобол"

Сегодня, 21 августа, пройдут два матча пятого тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Сыграют "Ордабасы" - "Каспий"
(17:00 по времени Нур-Султана) и "Кайрат" - "Тобол"
(19:00).
В прямом эфире эти игры покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Остальные игры пятого тура пройдут 22 августа. Встретятся "Астана" - "Окжетпес", "Кайсар" - "Жетысу" и "Кызыл-Жар СК" - "Шахтер".
Отметим, что футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь
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