Прямая трансляция матчей пятого тура КПЛ "Ордабасы" - "Каспий" и "Кайрат" - "Тобол"

Начало первой игры - в 17:00.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 21 августа, пройдут два матча пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Ордабасы" - "Каспий" (17:00 по времени Нур-Султана) и "Кайрат" - "Тобол" (19:00).

В прямом эфире эти игры покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Остальные игры пятого тура пройдут 22 августа. Встретятся "Астана" - "Окжетпес", "Кайсар" - "Жетысу" и "Кызыл-Жар СК" - "Шахтер".

Отметим, что футбольный сезон в Казахстане возобновился 18 августа, все матчи проходят в Алматы. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
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Футбол КПЛ-2020 Ордабасы ФК Каспий Кайрат ФК Тобол ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:00
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