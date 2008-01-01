Экс-тренер "Спартака" раскрыл подробности ухода из казахстанского клуба

Украинский тренер Вячеслав Грозный
рассказал о последнем месте работы - карагандинском "Шахтере"
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"У меня была договоренность с "Шахтером" из Караганды. Они хотели, чтобы я работал три года. Меня в них подкупало то, что они серьезно развивались инфраструктурно - новый манеж, новое поле. Классный проект.
Команда должна была бороться за еврокубки, а не быть на девятом-десятом местах. Клуб с традициями. Двукратный чемпион Казахстана. Единственная команда, ни разу не покидавшая высшую лигу чемпионата Казахстана с момента ее основания. Первая в истории казахстанская команда, попавшая в групповой этап еврокубков.
Увы, все оборвал коронавирус. Если б не болячка, мы продолжили бы сотрудничество. Но сегодня финансовых возможностей для решения тех задач уже нет. Дай бог, чтобы они появились.
Успели сыграть два тура, и снова объявили перерыв. В этой ситуации мы с руководством решили, что лучше передать команду тренерам ДЮСШ, более молодым специалистам. Ряд опытных футболистов покинул команду. Такие вот реалии. Чемпионат стоит.
О "Шахтере" я могу сказать только хорошие слова. Я третий раз работал в Казахстане и трижды - в командах, которые были чемпионами. "Иртыш" пять раз становился чемпионом, "Тобол" однажды и "Шахтер" дважды.
А ведь я, наверное, единственный тренер, который тренировал "Динамо", "Спартак" и "Шахтер"? "Спартак" (Москва), "Динамо" (Тбилиси) и "Шахтер" (Караганда)", - сказал Грозный в комментарии журналу "Футбол".
64-летний Грозный возглавил "Шахтер" в зимнее межсезонье. Под его руководством карагандинский клуб провел два официальных матча, проиграв
"Тоболу" (1:3) и победив
"Кайрат" (1:0).
Чемпионат Казахстана возобновился матчами четвертого тура 18 августа.