Экс-тренер "Спартака" раскрыл подробности ухода из казахстанского клуба

В КПЛ он работал и с другими командами.

Вячеслав Грозный. Фото: arsenal-kyiv.com©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 09:11
Украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал о последнем месте работы - карагандинском "Шахтере".

"У меня была договоренность с "Шахтером" из Караганды. Они хотели, чтобы я работал три года. Меня в них подкупало то, что они серьезно развивались инфраструктурно - новый манеж, новое поле. Классный проект.

Команда должна была бороться за еврокубки, а не быть на девятом-десятом местах. Клуб с традициями. Двукратный чемпион Казахстана. Единственная команда, ни разу не покидавшая высшую лигу чемпионата Казахстана с момента ее основания. Первая в истории казахстанская команда, попавшая в групповой этап еврокубков.

Увы, все оборвал коронавирус. Если б не болячка, мы продолжили бы сотрудничество. Но сегодня финансовых возможностей для решения тех задач уже нет. Дай бог, чтобы они появились.

Успели сыграть два тура, и снова объявили перерыв. В этой ситуации мы с руководством решили, что лучше передать команду тренерам ДЮСШ, более молодым специалистам. Ряд опытных футболистов покинул команду. Такие вот реалии. Чемпионат стоит.

О "Шахтере" я могу сказать только хорошие слова. Я третий раз работал в Казахстане и трижды - в командах, которые были чемпионами. "Иртыш" пять раз становился чемпионом, "Тобол" однажды и "Шахтер" дважды.

А ведь я, наверное, единственный тренер, который тренировал "Динамо", "Спартак" и "Шахтер"? "Спартак" (Москва), "Динамо" (Тбилиси) и "Шахтер" (Караганда)", - сказал Грозный в комментарии журналу "Футбол".

64-летний Грозный возглавил "Шахтер" в зимнее межсезонье. Под его руководством карагандинский клуб провел два официальных матча, проиграв "Тоболу" (1:3) и победив "Кайрат" (1:0).

Чемпионат Казахстана возобновился матчами четвертого тура 18 августа.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Шахтер ФК Иртыш ФК Тобол ФК Спартак Москва Грозный Вячеслав
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 09:11
© 2008 - 2020 ТОО «EML»