Защитник сборной Беларуси по футболу Денис Поляков
продолжит карьеру в клубе из Казахстана, сообщает By.tribuna.com
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Ранее сообщалось, что футболист может перейти в солигорский "Шахтер". Однако позже футболист получил предложение от заграничного клуба, из-за чего трансфер оказался под угрозой срыва.
В мае появилась информация, что в услугах 29-летнего игрока заинтересован
алматинский "Кайрат"
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С марта Поляков остается без клуба. Футболист расстался с "Уралом", за который выступал с января 2019 года. Защитник сыграл 28 матчей в чемпионате России.
В Беларуси Поляков выступал за солигорский "Шахтер" (до 2012) и БАТЭ (2012-18, 2018-19), с которым играл в Лиге чемпионов. На счету защитника 42 матча за сборную Беларуси и один забитый мяч.