Неужели в "Кайрат"? Футболист с опытом игры в Лиге чемпионов продолжит карьеру в Казахстане

Последний сезон он провел в РПЛ.

Денис Поляков. Фото: ФК "Урал"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 22:23
Защитник сборной Беларуси по футболу Денис Поляков продолжит карьеру в клубе из Казахстана, сообщает By.tribuna.com.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в солигорский "Шахтер". Однако позже футболист получил предложение от заграничного клуба, из-за чего трансфер оказался под угрозой срыва.

В мае появилась информация, что в услугах 29-летнего игрока заинтересован алматинский "Кайрат".

С марта Поляков остается без клуба. Футболист расстался с "Уралом", за который выступал с января 2019 года. Защитник сыграл 28 матчей в чемпионате России.

В Беларуси Поляков выступал за солигорский "Шахтер" (до 2012) и БАТЭ (2012-18, 2018-19), с которым играл в Лиге чемпионов. На счету защитника 42 матча за сборную Беларуси и один забитый мяч.
Метки:
Кайрат ФК Беларусь КПЛ-2020 Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 22:23
© 2008 - 2020 ТОО «EML»