Футболист сборной Казахстана прокомментировал вторую победу своего клуба в КПЛ-2020

Защитник "Кайсара"
и сборной Казахстана по футболу Александр Марочкин
поделился впечатлениями от победы своего клуба над "Шахтером"
(1:0) в четвертом туре КПЛ
.
Марочкин забил
решающий гол на 67-й минуте и этим помог "волкам" выиграть второй матч в чемпионате.
"Долгожданное возобновление чемпионата. Мы тщательно готовились к этому матчу, нарабатывали игровую связь. Очень довольны результатом. "Шахтер" действовал очень хорошо, но мы сумели реализовать свой момент и добыть нужные три очка. Мы должны быть в тонусе, потому что нам предстоит выдержать плотный календарный график матчей", - приводит слова Марочкина пресс-служба
клуба.
Отметим, что "Кайсар", набравший семь очков, поднялся на четвертое место в таблице - кызылординцы уступают "Тоболу "и "Астане" по дополнительным показателям. На шестом месте с шестью баллами идет "Шахтер", а лидирует "Кайрат" - 12 очков в пяти играх.