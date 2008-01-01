Футболист сборной Казахстана прокомментировал вторую победу своего клуба в КПЛ-2020

В его активе уже семь очков.

Александр Марочкин. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:20
Защитник "Кайсара" и сборной Казахстана по футболу Александр Марочкин поделился впечатлениями от победы своего клуба над "Шахтером" (1:0) в четвертом туре КПЛ.

Марочкин забил решающий гол на 67-й минуте и этим помог "волкам" выиграть второй матч в чемпионате.

"Долгожданное возобновление чемпионата. Мы тщательно готовились к этому матчу, нарабатывали игровую связь. Очень довольны результатом. "Шахтер" действовал очень хорошо, но мы сумели реализовать свой момент и добыть нужные три очка. Мы должны быть в тонусе, потому что нам предстоит выдержать плотный календарный график матчей", - приводит слова Марочкина пресс-служба клуба.

Отметим, что "Кайсар", набравший семь очков, поднялся на четвертое место в таблице - кызылординцы уступают "Тоболу "и "Астане" по дополнительным показателям. На шестом месте с шестью баллами идет "Шахтер", а лидирует "Кайрат" - 12 очков в пяти играх.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:20
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