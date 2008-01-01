"Кайсар" победил "Шахтер" и догнал "Астану" в КПЛ

Кызылординский "Кайсар
" победил карагандинский "Шахтер
" после рестарта казахстанской премьер-лиги
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра четвертого тура прошла сегодня, 19 августа, в академии имени Тимура Сегизбаева в Алматы и завершилась со счетом 1:0. Исход матча решил гол защитника сборной Казахстана Александа Марочкина
, который на 67-й минуте замкнул головой подачу со штрафного.
С семью очками "Кайсар" поднялся на четвертое место в таблице - кызылординцы уступают "Тоболу "и "Астане" по дополнительным показателям. На шестом месте с шестью баллами идет "Шахтер", а лидирует "Кайрат" - 12 очков в пяти играх.
В других матчах четвертого тура КПЛ "Кайрат" разгромил
"Каспий" - 3:0, "Ордабасы" сделал камбэк с 0:2 и победил
"Жетысу" - 3:2, а "Тараз" и "Кызыл-Жар СК" сыграли вничью - 0:0. Еще одна игра тура, "Тобол" - "Астана", состоится 25 августа.
Пятый тур КПЛ пройдет 21 и 22 августа. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь
.