"Кайсар" победил "Шахтер" и догнал "Астану" в КПЛ

Победный гол забил футболист сборной Казахстана.

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Сегодня 19:50
Кызылординский "Кайсар" победил карагандинский "Шахтер" после рестарта казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра четвертого тура прошла сегодня, 19 августа, в академии имени Тимура Сегизбаева в Алматы и завершилась со счетом 1:0. Исход матча решил гол защитника сборной Казахстана Александа Марочкина, который на 67-й минуте замкнул головой подачу со штрафного. 

С семью очками "Кайсар" поднялся на четвертое место в таблице - кызылординцы уступают "Тоболу "и "Астане" по дополнительным показателям. На шестом месте с шестью баллами идет "Шахтер", а лидирует "Кайрат" - 12 очков в пяти играх. 



В других матчах четвертого тура КПЛ "Кайрат" разгромил "Каспий" - 3:0, "Ордабасы" сделал камбэк с 0:2 и победил "Жетысу" - 3:2, а "Тараз" и "Кызыл-Жар СК" сыграли вничью - 0:0. Еще одна игра тура, "Тобол" - "Астана", состоится 25 августа. 

Пятый тур КПЛ пройдет 21 и 22 августа. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:50
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