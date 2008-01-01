"Впереди очень важные матчи". Алыкулов - о победе над "Каспием", плотном графике "Кайрата" и дебюте в ЛЕ

Хавбек заработал пенальти.

Гулжигит Алыкулов (в сером). Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 13:31
Полузащитник "Кайрата" и сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов прокомментировал победу над "Каспием" (3:0) и поделился ожиданиями от дебюта в Лиге Европы. Его слова приводит официальный сайт алматинского клуба.

Матч четвертого тура казахстанской премьер-лиги прошел накануне в Талгаре и завершился со счетом 3:0 в пользу "Кайрата". В той игре Алыкулов заработал пенальти.

– Гулжигит, поздравляю с победой: как тебе матч?
– Спасибо! Всех с победой! Все соскучились по футболу, в том числе и мы. С первых минут было тяжело, потом мы начали играть в свою игру. Самое главное – взяли три очка.

– Премьер-лига возобновилась. Каково вернуться в сезон спустя пять месяцев перерыва?
– Мы очень долго готовились к этому. Были, конечно, товарищеские матчи, но мы все соскучились именно по официальным играм. Очень рады, что возобновился чемпионат.

– Ты заработал пенальти, отлично отыграл всю игру. Расскажи, как все произошло?
– Мы всей командой выкладывались на 100 процентов. Я игрок, который должен обострять впереди. В одной из атак заработал пенальти. Были моменты, где я мог забить сам, но, к сожалению, что-то не получается. Буду стараться еще больше и работать над завершением.

– Впереди много матчей в сжатые сроки. Не будет ли команде тяжело, ведь игры будут идти одна за другой?
– Мы готовились к этому. Тренировки были усердные. Мы сами понимали, что из-за возникшей ситуации придется играть в таком ритме. Впереди очень важные матчи. Наша цель – побеждать в каждом матче.

– 27 августа может произойти твой дебют в Лиге Европы. Предвкушаешь эти игры?
– Я, наверное, первый кыргызстанец, который может сыграть в рамках Лиги Европы. Конечно, эмоции переполняют. Мы и наши болельщики верим в положительный результат. Жду с нетерпением эти игры. Будем биться!

Напомним, в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрат" в Алматы примет армянский "Ноа". Победитель определится по итогам одной игры.
Метки:
Кайрат ФК Каспий КПЛ-2020 Лига Европы Алыкулов Гулжигит
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 13:31
© 2008 - 2020 ТОО «EML»