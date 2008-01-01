Ассист Лава, новый фаворит Шпилевского и невероятный камбэк "Ордабасы". Обзор первого дня 4-го тура КПЛ

Достаточно интересными выдались первые игры после рестарта чемпионата Казахстана по футболу
, по итогам которых "Кайрат"
оторвался от своих конкурентов. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz
.
Четвертый тур открывался матчем "Каспия"
и "Кайрата". Как и предполагалось, алматинцы не заметили сопротивление соперника, отгрузив
в его ворота три безответных мяча. Счет мог быть и более крупным, если бы нападающие южан не мазали из выгодных позиций. Но тут нужно сделать скидку на затяжной простой из-за пандемии коронавируса. Как бы то ни было, победа позволила "Кайрату" закрепиться на первом месте и увеличить отрыв от ближайших преследователей до пяти очков. Правда, идущие следом "Астана" и "Тобол" имеют в запасе уже по две игры.
Наконец-то, состоялся дебют звездного новичка "Кайрата" Вагнера Лава
. Бразилец появился на поле на 66-й минуте и отметился голевой передачей на Артура Шушеначева
, установившего окончательный результат в матче. К слову, Лав мог и забить, но в одном из моментов не попал по цели. Несмотря на упущенную возможность, экс-форвард сборной Бразилии продемонстрировал высокий класс. Определенно он продолжит радовать болельщиков "желто-черных" результативными действиями.
Также нельзя не отметить тот факт, что Алексей Шпилевский
пост номер один снова доверил 20-летнему воспитаннику клуба Данилу Устименко
. С другой стороны, Стас Покатилов
в последнее время не всегда блистал надежностью, в связи с чем, скорее всего, и был переведен в резерв. Посмотрим, как новый фаворит Шпилевского проявит себя в следующих играх.
Что касается "Каспия", то актауская команда сыграла безвольно и заслуженно потерпела четвертое поражение подряд, осев на предпоследнем, десятом месте. Если она не мобилизуется в ближайших играх и не начнет набирать очки, то ей будет трудно сохранить прописку в премьер-лиге.
Огненный матч выдали "Жетысу"
и "Ордабасы"
. Талдыкорганцы очень резво начали, забив два мяча к 28-й минуте. Очень постарался португальский легионер Педро Эуженио
- в первом случае сам забил, а во втором ассистировал на Мартина Тошева
. Казалось, что соперник деморализован, но не тут-то было. За шесть минут до перерыва Александр Симчевич
вернул интригу, а во второй 45-минутке шымкентцы не только отыгрались, но и одержали волевую победу благодаря точным ударам Сергея Хижниченко
и Жоао Пауло
- 3:2.
У семиреченцев было 27 минут, чтобы отыграться, не беря в расчет компенсированное время, но они так и не спаслись. И в этом могут винить самих себя - слишком рано уверовали в свою победу и не сумели перестроиться во втором тайме.
Этот успех поднял "Ордабасы", набравшего семь очков, с седьмого места на четвертое, в то время как "Жетысу" с трехочковым отставанием остался на восьмом.
"Тараз"
и "Кызыл-Жар СК"
сильнейшего не выявили
- 0:0. Подопечные Владимира Никитенко временами поддавливали петропавловцев, но этого оказалось недостаточно для победы. В целом данная игра заметно уступала предыдущим двум как по качеству, так и по моментам. После нее таразцы с пятью очками расположились на шестой строчке, а североказахстанцы оказались на девятой, набрав на один балл меньше.
Отметим, что четвертый тур закроется матчем "Шахтер" - "Кайсар", который пройдет 19 августа. Следующий также будет разбит на два дня: 21 августа (пятница) сыграют "Ордабасы" - "Каспий", "Кайрат" - "Тобол", а 22-го числа (суббота) встретятся "Астана" - "Окжетпес", "Кайсар" - "Жетысу", "Кызыл-Жар СК" - "Шахтер". Турнирная таблица приведена по этой ссылке
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Фото: ФК "Кайрат", ФК "Жетысу".