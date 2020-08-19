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Ассист Лава, новый фаворит Шпилевского и невероятный камбэк "Ордабасы". Обзор первого дня 4-го тура КПЛ

Алматинцы закрепили лидерство.

Ассист Лава, новый фаворит Шпилевского и невероятный камбэк "Ордабасы". Обзор первого дня 4-го тура КПЛ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Достаточно интересными выдались первые игры после рестарта чемпионата Казахстана по футболу, по итогам которых "Кайрат" оторвался от своих конкурентов. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Четвертый тур открывался матчем "Каспия" и "Кайрата". Как и предполагалось, алматинцы не заметили сопротивление соперника, отгрузив в его ворота три безответных мяча. Счет мог быть и более крупным, если бы нападающие южан не мазали из выгодных позиций. Но тут нужно сделать скидку на затяжной простой из-за пандемии коронавируса. Как бы то ни было, победа позволила "Кайрату" закрепиться на первом месте и увеличить отрыв от ближайших преследователей до пяти очков. Правда, идущие следом "Астана" и "Тобол" имеют в запасе уже по две игры.

Наконец-то, состоялся дебют звездного новичка "Кайрата" Вагнера Лава. Бразилец появился на поле на 66-й минуте и отметился голевой передачей на Артура Шушеначева, установившего окончательный результат в матче. К слову, Лав мог и забить, но в одном из моментов не попал по цели. Несмотря на упущенную возможность, экс-форвард сборной Бразилии продемонстрировал высокий класс. Определенно он продолжит радовать болельщиков "желто-черных" результативными действиями.

Также нельзя не отметить тот факт, что Алексей Шпилевский пост номер один снова доверил 20-летнему воспитаннику клуба Данилу Устименко. С другой стороны, Стас Покатилов в последнее время не всегда блистал надежностью, в связи с чем, скорее всего, и был переведен в резерв. Посмотрим, как новый фаворит Шпилевского проявит себя в следующих играх.



Что касается "Каспия", то актауская команда сыграла безвольно и заслуженно потерпела четвертое поражение подряд, осев на предпоследнем, десятом месте. Если она не мобилизуется в ближайших играх и не начнет набирать очки, то ей будет трудно сохранить прописку в премьер-лиге.

Огненный матч выдали "Жетысу" и "Ордабасы". Талдыкорганцы очень резво начали, забив два мяча к 28-й минуте. Очень постарался португальский легионер Педро Эуженио - в первом случае сам забил, а во втором ассистировал на Мартина Тошева. Казалось, что соперник деморализован, но не тут-то было. За шесть минут до перерыва Александр Симчевич вернул интригу, а во второй 45-минутке шымкентцы не только отыгрались, но и одержали волевую победу благодаря точным ударам Сергея Хижниченко и Жоао Пауло - 3:2.



У семиреченцев было 27 минут, чтобы отыграться, не беря в расчет компенсированное время, но они так и не спаслись. И в этом могут винить самих себя - слишком рано уверовали в свою победу и не сумели перестроиться во втором тайме.

Этот успех поднял "Ордабасы", набравшего семь очков, с седьмого места на четвертое, в то время как "Жетысу" с трехочковым отставанием остался на восьмом.

"Тараз" и "Кызыл-Жар СК" сильнейшего не выявили - 0:0. Подопечные Владимира Никитенко временами поддавливали петропавловцев, но этого оказалось недостаточно для победы. В целом данная игра заметно уступала предыдущим двум как по качеству, так и по моментам. После нее таразцы с пятью очками расположились на шестой строчке, а североказахстанцы оказались на девятой, набрав на один балл меньше. 

Отметим, что четвертый тур закроется матчем "Шахтер" - "Кайсар", который пройдет 19 августа. Следующий также будет разбит на два дня: 21 августа (пятница) сыграют "Ордабасы" - "Каспий", "Кайрат" - "Тобол", а 22-го числа (суббота) встретятся "Астана" - "Окжетпес", "Кайсар" - "Жетысу", "Кызыл-Жар СК" - "Шахтер". Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Фото: ФК "Кайрат", ФК "Жетысу".

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Каспий Кайрат ФК Жетысу ФК Ордабасы ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Кайсар ФК Лав Вагнер Шпилевский Алексей Бразилия

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