Прямая трансляция матча четвертого тура КПЛ "Шахтер" - "Кайсар"

Сегодня, 19 августа, пройдет второй игровой день в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Закрывать его будут карагандинский "Шахтер"
и кызылординский "Кайсар"
. Начало матча в 18:00 по времени Нур-Султана.
В прямом эфире ее покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Накануне состоялись три матча тура. "Кайрат" разгромил "Каспий"
(3:0), "Ордабасы"
одержал волевую победу
над "Жетысу"
(3:2), а "Тараз"
и "Кызыл-Жар СК"
сыграли нулевую ничью
.
"Астана" пропускает тур из-за участия в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.