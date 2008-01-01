Прямая трансляция матча четвертого тура КПЛ "Шахтер" - "Кайсар"

Начало игры в 18:00.

Фото: ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:01
Сегодня, 19 августа, пройдет второй игровой день в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Закрывать его будут карагандинский "Шахтер" и кызылординский "Кайсар". Начало матча в 18:00 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире ее покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Накануне состоялись три матча тура. "Кайрат" разгромил "Каспий" (3:0), "Ордабасы" одержал волевую победу над "Жетысу" (3:2), а "Тараз" и "Кызыл-Жар СК" сыграли нулевую ничью.

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Метки:
Шахтер ФК Кайсар ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:01
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