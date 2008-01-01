Цхададзе рассказал о камбэке "Ордабасы" с 0:2 и победе над "Жетысу"

Он объяснил пропущенные голы.

Кахабер Цхададзе. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:50
Главный тренер "Ордабасы" Кахабер Цхададзе в интервью официальному сайту клуба прокомментировал камбэк с 0:2 и победу над "Жетысу" в четвертом туре казахстанской премьер-лиги

Игра на Центральном стадионе Алматы завершилась со счетом 3:2 в пользу номинальных гостей. После матча Цхададзе объяснил, почему его команда уступала 0:2. 

"Играли правильно, хорошо, доставляли мяч до штрафной соперника, но в завершении не было последнего обостряющего паса и удара. Этого нам не хватало.

Мы пропустили голы на быстрых атаках соперника, мы разбирали игру оппонента, знали и готовились, предупреждали игроков. Но, к сожалению, все равно два раза пропустили. Несмотря на это, мы верили в наших футболистов, потому что играли правильно, надо было кое-что добавить, и это мы сделали в перерыве.

В результате мы забили три гола и создали еще много моментов, в завершении атаки стали делать все правильно - и в итоге заслуженная победа. Спасибо футболистам за очень хорошую работу и двигаемся дальше", - сказал Цхададзе. 

Отметим, что "Ордабасы" с семью очками идет третьим и догнал "Астану" с "Тоболом", которые провели на два матча меньше, а лидирует "Кайрат", у которого 12 баллов в пяти играх. Восьмое место занимает "Жетысу" - четыре очка.
Метки:
Ордабасы ФК Жетысу ФК Цхададзе Кахабер КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:50
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