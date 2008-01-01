"Тараз" и "Кызыл-Жар СК" поделили очки в четвертом туре КПЛ

Команды встретились в Алматы.

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:54
Футболисты "Тараза" сыграли вничью с петропавловским "Кызыл-Жаром СК" в четвертом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра прошла сегодня, 18 августа, на стадионе "Жас-Кыран" в Алматы и завершилась со счетом 0:0. 

Для "Кызыл-Жара СК" эта ничья стала второй в сезоне, а для "Тараза" - первой. Команда Владимира Никитенко с пятью очками идет пятым, петропавловцы, у которых четыре балла, занимают девятое место. 



В других матчах четвертого тура КПЛ "Кайрат" разгромил "Каспий" - 3:0, а "Ордабасы" сделал камбэк с 0:2 и победил "Жетысу" - 3:2. Завтра, 19 августа, пройдет игра "Шахтер" - "Кайсар", которая начнется в 18:00, а 25 августа состоится матч "Тобол" - "Астана". 

Пятый тур КПЛ пройдет 21 и 22 августа. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь
Метки:
Тараз ФК КПЛ-2020 Кызыл-Жар СК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 22:54
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