Капитан "Ордабасы" прокомментировал победу с 0:2 над "Жетысу"

Он объяснил пропущенные голы.

Пабло Фонтанелло. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:23
Капитан "Ордабасы" Пабло Фонтанелло в интервью официальному сайту клуба прокомментировал камбэк с 0:2 и победу над "Жетысу" в четвертом туре казахстанской премьер-лиги

Игра на Центральном стадионе Алматы завершилась со счетом 3:2 в пользу номинальных гостей. 

"Да получилась тяжелая игра, - признал Фонтанелло. - Мы знали, что соперник построит игру от обороны и будет играть на контратаках. Мы в начале пропустили два гола - можно сказать, сами себе привезли. Важно, что на второй тайм мы вышли очень сконцентрированными и получили нужный результат, забив три гола.

Дальше контролировали ход матча, могли еще забить, но не получилось. Самое важное, мы заработали три очка. Сегодня отдохнем, а завтра уже будем думать о следующей игре". 

Отметим, что "Ордабасы" с семью очками идет третьим и догнал "Астану" с "Тоболом", которые провели на два матча меньше, а лидирует "Кайрат", у которого 12 баллов в пяти играх. Восьмое место занимает "Жетысу" - четыре очка.
Метки:
Ордабасы ФК КПЛ-2020 Жетысу ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 22:23
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