Юный фанат "Кайрата" нашел оригинальный способ посмотреть вживую матч с дебютом Вагнера Лава

На игры не пускают зрителей.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:22
Юный болельщик "Кайрата" нашел оригинальный способ посмотреть вживую матч с "Каспием", который стал первым в казахстанской премьер-лиге после рестарта. 

Игра проходила сегодня, 18 августа, на базе сборной в Талгаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу алматинцев, за которых дебютировал экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав

Из-за пандемии коронавируса на матчи не пускают зрителей. Чтобы посмотреть игру, болельщик "Кайрата" забрался на крышу одного из ближайших зданий - клуб отметил преданность фаната в своих соцсетях. 

Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Каспий Лав Вагнер Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 21:22
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