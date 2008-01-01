Юный фанат "Кайрата" нашел оригинальный способ посмотреть вживую матч с дебютом Вагнера Лава

Юный болельщик "Кайрата
" нашел оригинальный способ посмотреть вживую матч с "Каспием
", который стал первым в казахстанской премьер-лиге
после рестарта.
Игра проходила сегодня, 18 августа, на базе сборной в Талгаре и завершилась
со счетом 3:0 в пользу алматинцев, за которых дебютировал
экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав
.
Из-за пандемии коронавируса на матчи не пускают зрителей. Чтобы посмотреть игру, болельщик "Кайрата" забрался на крышу одного из ближайших зданий - клуб отметил преданность фаната в своих соцсетях.