"Ордабасы" отыгрался с 0:2 и победил "Жетысу" после рестарта КПЛ

Шымкентский "Ордабасы
" отыгрался с 0:2 и победил талдыкорганский "Жетысу
" после рестарта казахстанской премьер-лиги
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра четвертого тура прошла сегодня, 18 августа, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 3:2 в пользу номинальных гостей.
Первый тайм остался за "Жетысу". На 22-й минуте португальский хавбек Педро Эуженио
вывел талдыкорганцев вперед, а на 28-й болгарский форвард Мартин Тошев
увеличил преимущество.
Начало камбэку "Ордабасы" положил гол сербского защитника Александра Симчевича
на 39-й минуте. Сравняли же счет шымкентцы уже после перерыва - на 54-й забил форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко
, а победу принес бразильский полузащитник Жоао Пауло
на 63-й.
С семью очками "Ордабасы" идет третьим и догнал "Астану" с "Тоболом", которые провели на два матча меньше, а лидирует "Кайрат", у которого 12 баллов в пяти играх. На восьмом месте идет "Жетысу" - четыре очка.
Видеообзор матча
:
Сегодня в 21:00 на стадионе "Жас Кыран" встречаются "Тараз" и "Кызыл-Жар СК". Посмотреть эту игру можно будет здесь
.
КПЛ возобновилась сегодня матчем "Каспий" - "Кайрат", в котором алматинцы победили
со счетом 3:0. В марте прошло два полных тура, а третий состоялся 1 июля. Сейчас все игры будут проходить в единой локации - городах Алматы и Талгар.