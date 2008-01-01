Защитник "Кайрата" забил первый гол КПЛ после рестарта

Защитник "Кайрата" Нуралы Алип
стал автором первого гола казахстанской премьер-лиги после рестарта, передает корреспондент Vesti.kz
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На девятой минуте Алип реализовал пенальти в номинально гостевом матче четвертого тура с "Каспием
" - 1:0, который проходит на базе сборной в Талгаре. Посмотреть игру можно здесь
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Все матчи КПЛ пока будут принимать Алматы и Талгар. Сегодня в 19:00 начнется игра "Жетысу" - "Ордабасы", а в 21:00 - "Тараз" - "Кызыл-Жар СК".
Прямая трансляция матчей четвертого тура КПЛ