Защитник "Кайрата" забил первый гол КПЛ после рестарта

Турнир возобновился матчами четвертого тура.

Нуралы Алип. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:11
Защитник "Кайрата" Нуралы Алип стал автором первого гола казахстанской премьер-лиги после рестарта, передает корреспондент Vesti.kz

На девятой минуте Алип реализовал пенальти в номинально гостевом матче четвертого тура с "Каспием" - 1:0, который проходит на базе сборной в Талгаре. Посмотреть игру можно здесь

Все матчи КПЛ пока будут принимать Алматы и Талгар. Сегодня в 19:00 начнется игра "Жетысу" - "Ордабасы", а в 21:00 - "Тараз" - "Кызыл-Жар СК".

Прямая трансляция матчей четвертого тура КПЛ
Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Каспий
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:11
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