Вагнер Лав попал в заявку "Кайрата" на первый матч после возобновления КПЛ

Алматинцы сыграют с "Каспием".

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:09
Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав попал в заявку "Кайрата" на матч с актауским "Каспием", передает корреспондент Vesti.kz

36-летний новичок алматинцев начнет игру на скамейке запасных. Встреча пройдет на базе сборной Казахстана и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее можно будет здесь

Стартовый состав "Каспия": Марко Милошевич, Амандык Набиханов (капитан), Илья Воротников, Стефан Букорац, Михаил Габышев, Марат Шахметов, Биллал Себаихи, Максат Тайкенов, Арман Нусип, Владислав Сиротов и Бранко Чубрило.

Резерв: Тимур Реджепов, Рахимжан Розыбакиев, Рафкат Аслан, Бакдаулет Конлимкос, Куандык Нурсултанов, Еркебулан Нургалиев, Бекзат Кабылан, Ербол Сауирбаев и Еркебулан Рахметов.

Стартовый состав "Кайрата": Данил Устименко, Гафуржан Суюмбаев (капитан), Нуралы Алип, Раде Дугалич, Дино Миканович, Яцек Гуральски, Гулжигит Алыкулов, Небойша Косович, Еркебулан Тунгышбаев, Конрад Вжесиньски и Абат Аймбетов. 

Резерв: Стас Покатилов, Сергей Кейлер, Камо Оганесян, Адам Адахаджиев, Айбол Абикен, Данияр Усенов, Адеринсола Эсеола, Вагнер Лав и Артур Шушеначев. 

О подписании Лава "Кайрат" объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о трансфере еще 23 июня.

Прямая трансляция матчей четвертого тура КПЛ-2020
Метки:
Лав Вагнер Кайрат ФК Каспий КПЛ-2020 Бразилия Покатилов Стас Алыкулов Гулжигит Гуральски Яцек
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:09
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