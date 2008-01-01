Вагнер Лав попал в заявку "Кайрата" на первый матч после возобновления КПЛ

Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав
попал в заявку "Кайрата
" на матч с актауским "Каспием
", передает корреспондент Vesti.kz
.
36-летний новичок алматинцев начнет игру на скамейке запасных. Встреча пройдет на базе сборной Казахстана и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее можно будет здесь
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Стартовый состав "Каспия"
: Марко Милошевич, Амандык Набиханов (капитан), Илья Воротников, Стефан Букорац, Михаил Габышев, Марат Шахметов, Биллал Себаихи, Максат Тайкенов, Арман Нусип, Владислав Сиротов и Бранко Чубрило.
Резерв
: Тимур Реджепов, Рахимжан Розыбакиев, Рафкат Аслан, Бакдаулет Конлимкос, Куандык Нурсултанов, Еркебулан Нургалиев, Бекзат Кабылан, Ербол Сауирбаев и Еркебулан Рахметов.
Стартовый состав "Кайрата"
: Данил Устименко, Гафуржан Суюмбаев (капитан), Нуралы Алип, Раде Дугалич, Дино Миканович, Яцек Гуральски, Гулжигит Алыкулов, Небойша Косович, Еркебулан Тунгышбаев, Конрад Вжесиньски и Абат Аймбетов.
Резерв
: Стас Покатилов, Сергей Кейлер, Камо Оганесян, Адам Адахаджиев, Айбол Абикен, Данияр Усенов, Адеринсола Эсеола, Вагнер Лав и Артур Шушеначев.
О подписании Лава "Кайрат" объявил
8 июля. Сам игрок сообщил
о трансфере еще 23 июня.
Прямая трансляция матчей четвертого тура КПЛ-2020