Вагнер Лав попал в заявку "Кайрата" на первый матч после возобновления КПЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Расписание 4-го тура КПЛ Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Вагнер Лав попал в заявку "Кайрата" на первый матч после возобновления КПЛ

Алматинцы сыграют с "Каспием".

Вагнер Лав попал в заявку "Кайрата" на первый матч после возобновления КПЛ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав попал в заявку "Кайрата" на матч с актауским "Каспием", передает корреспондент Vesti.kz

36-летний новичок алматинцев начнет игру на скамейке запасных. Встреча пройдет на базе сборной Казахстана и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее можно будет здесь

Стартовый состав "Каспия": Марко Милошевич, Амандык Набиханов (капитан), Илья Воротников, Стефан Букорац, Михаил Габышев, Марат Шахметов, Биллал Себаихи, Максат Тайкенов, Арман Нусип, Владислав Сиротов и Бранко Чубрило.

Резерв: Тимур Реджепов, Рахимжан Розыбакиев, Рафкат Аслан, Бакдаулет Конлимкос, Куандык Нурсултанов, Еркебулан Нургалиев, Бекзат Кабылан, Ербол Сауирбаев и Еркебулан Рахметов.

Стартовый состав "Кайрата": Данил Устименко, Гафуржан Суюмбаев (капитан), Нуралы Алип, Раде Дугалич, Дино Миканович, Яцек Гуральски, Гулжигит Алыкулов, Небойша Косович, Еркебулан Тунгышбаев, Конрад Вжесиньски и Абат Аймбетов. 

Резерв: Стас Покатилов, Сергей Кейлер, Камо Оганесян, Адам Адахаджиев, Айбол Абикен, Данияр Усенов, Адеринсола Эсеола, Вагнер Лав и Артур Шушеначев. 

О подписании Лава "Кайрат" объявил 8 июля. Сам игрок сообщил о трансфере еще 23 июня.

Прямая трансляция матчей четвертого тура КПЛ-2020

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Лав Вагнер Кайрат ФК Каспий КПЛ-2020 Бразилия Покатилов Стас Алыкулов Гулжигит Гуральски Яцек

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:09
Футбол

Вагнер Лав попал в заявку "Кайрата" на первый матч после возобновления КПЛ
Сегодня
15:10
Футбол

Дебют Вагнера Лава за "Кайрат" откладывается на следующий тур?
Сегодня
12:30
Футбол

"Жду драйвового футбола". Алиев высказался о возобновлении чемпионата Казахстана
Сегодня
10:36
Футбол

"Дрим тим" и "Конкурс прогнозов" возвращаются! В них можно выиграть 40 000 тенге
Сегодня
10:00
Футбол

Прямая трансляция матчей четвертого тура КПЛ-2020
Вчера
23:50
Футбол

"Я не из тех, кто напрашивается". Вагнер Лав - о переходе в "Кайрат" и сорвавшемся возвращении в ЦСКА
Вчера
22:51
Футбол

Я не удивлюсь сюрпризам после рестарта КПЛ - экс-тренер сборной Казахстана
Вчера
22:17
Другие

"Я чувствую огромную боль". Белорусский футболист "Астаны" высказался о протестах против Лукашенко
Вчера
19:47
Футбол

Сколько российский клуб заплатил за трансфер казахстанского футболиста
Вчера
17:13
Футбол

"Кайрат" в топе, "Окжетпес" - на дне. Что нужно знать о клубах КПЛ-2020 перед рестартом
Вчера
16:01
Футбол

"Билек сыграет на результат". Экс-тренер сборной Казахстана - о старте "Астаны" в Лиге чемпионов
Вчера
15:17
Футбол

Без "Астаны", но с грядущим дебютом Вагнера Лава. Превью к четвертому туру КПЛ-2020
Вчера
13:23
Футбол

Экс-форвард "Астаны" и "Тобола" нашел новый клуб в Европе
Вчера
13:03
Футбол

Опубликован календарь матчей еще двух туров КПЛ
Вчера
12:45
Футбол

"Кайрат" или "Ордабасы" перенесут игру? В Qazsport рассказали о проблемах по трансляции матчей казахстанских клубов в еврокубках
Вчера
11:44
Футбол

ПФЛК объявила дату возобновления премьер-лиги сезона-2020
Вчера
10:35
Футбол

"Кайсар" остался без лучшего бомбардира перед рестартом КПЛ
16 августа
20:36
Футбол

"Тобол" одержал победу в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ
16 августа
19:56
Футбол

Клуб российской премьер-лиги представил казахстанского футболиста
16 августа
17:10
Футбол

Официально объявлено о возобновлении КПЛ
16 августа
13:05
Футбол

"Кайрат" вынудил "Астану" выбрать новое место для домашних матчей в еврокубках
15 августа
21:56
Футбол

"В "Астане" травили о Вагнере - пенсионер приехал". Перцух - о Лиге чемпионов, матчах в Алматы и трансфере в Европу
15 августа
21:12
Футбол

Госкомиссия приняла решение по возобновлению КПЛ
15 августа
19:00
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана раскрыл детали перехода и контракта с клубом РПЛ
15 августа
15:16
Футбол

"Окжетпес" обыграл фарм-клуб "Кайрата" в товарищеском матче
15 августа
13:32
Футбол

Боснийский игрок помог бронзовому призеру КПЛ победить "Шахтер" в товарищеском матче
15 августа
13:01
Футбол

Вратарь "Астаны" рассказал о конкуренции с Непогодовым, работе с новым тренером и задачах на сезон
14 августа
23:40
Футбол

"Шымкент - третья столица СНГ". Экс-игрок сборной Украины - о карьере в КПЛ, традициях в Казахстане и Григорчуке
14 августа
20:07
Футбол

Гуральски из "Кайрата" вызван в сборную Польши на матчи Лиги наций
14 августа
19:22
Футбол

Футболисты "Астаны" и "Жетысу" вошли в расширенный состав Беларуси на матч с Казахстаном в Лиге наций
22 июля
18:23
Футбол

Видеоразбор игры защитника "Астаны" и сборной Казахстана Дмитрия Шомко
12 июля
19:45
Футбол

Пиерос Сотириу - в новом проекте ANGIME от ФК "Астана"
1 июля
22:30
Футбол

Видеообзор победы "Шахтера" над "Ордабасы" в матче с двумя удалениями
1 июля
22:28
Футбол

Видеообзор матча "Кайсар" - "Тараз" с голом экс-игрока "Ливерпуля"
1 июля
21:30
Футбол

Как "Кайрат" разгромил "Жетысу" и вышел в лидеры КПЛ
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика