Дебют Вагнера Лава за "Кайрат" откладывается на следующий тур?

Сегодня алматинцы сыграют в новичком КПЛ.

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:10
Новичок "Кайрата", бразильский нападающий Вагнер Лав рискует пропустить матч четвертого тура казахстанской премьер-лиги с актауским "Каспием".

По информации журналиста Айдына Кожахмета, у бразильского нападающего и польского полузащитника Яцека Гуральски имеются небольшие мышечные повреждения.

Отмечается, что оба легионера накануне работали в общей группе. Однако не исключено, что главный тренер алматинцев Алексей Шпилевский кого-то из них оставит в запасе, чтобы не рисковать здоровьем игроков.

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Напомним, матч "Каспий" - "Кайрат" состоится сегодня, 18 августа, и начнется в 17:00. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

О переходе 36-летнего Лава "Кайрат" объявил 8 июля. Бразилец подписал контракт на полгода.
Метки:
Лав Вагнер Кайрат ФК Каспий КПЛ-2020 Травма Бразилия Гуральски Яцек
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:10
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