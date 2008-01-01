Дебют Вагнера Лава за "Кайрат" откладывается на следующий тур?

Новичок "Кайрата"
, бразильский нападающий Вагнер Лав
рискует пропустить матч четвертого тура казахстанской премьер-лиги с актауским "Каспием"
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По информации
журналиста Айдына Кожахмета, у бразильского нападающего и польского полузащитника Яцека Гуральски
имеются небольшие мышечные повреждения.
Отмечается, что оба легионера накануне работали в общей группе. Однако не исключено, что главный тренер алматинцев Алексей Шпилевский
кого-то из них оставит в запасе, чтобы не рисковать здоровьем игроков.
"Астана"? Что это? Чемпионом должен быть "Кайрат". Интервью Вагнера Лава - о КПЛ, Аршавине, казахском языке и кухне
Напомним, матч "Каспий" - "Кайрат" состоится сегодня, 18 августа, и начнется в 17:00. Прямая трансляция доступна по этой ссылке
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О переходе 36-летнего Лава "Кайрат" объявил
8 июля. Бразилец подписал контракт на полгода.